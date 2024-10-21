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Траньков о тренерской работе: «Для меня важно воспитать не только спортсмена с хорошей техникой, но и правильно мыслящего человека»

Максим Траньков рассказал, что для него значит тренерская работа.

«Как тренер я живу судьбами своих воспитанников: переживаю за них, даю советы в разных, в том числе и жизненных, ситуациях. Для меня важно воспитать не только спортсмена с хорошей техникой, но и правильно мыслящего человека, который будет созидать в жизни и спорте. Здесь, я считаю, важен личный духовно-нравственный пример тренера.

К сожалению, труд тренера также сопровождается огромным количеством необходимой к заполнению документации. Было бы здорово, чтобы кто-то, к примеру, при помощи современных технологий облегчил бы наш труд!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Фигуристы должны быть развиты всесторонне. Я разбираюсь в классической музыке, так как поиск музыкального сопровождения номера выступления фигуриста предусматривает необходимость таких знаний.

Я посмотрел все постановки балетов, какие только возможны, прочитал множество классических произведений литературы, потому что каждому своему герою в наших постановках нужно дать характер, разобрать его сущность, чтобы ярче и четче передать образ зрителю. Я разбираюсь в моде и знаю историю костюма.

В конечном итоге фигуристы – это культурно образованные люди, знающие мировую художественную культуру в любом ее историческом периоде», – добавил Траньков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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