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Евгения Медведева стала участницей танцевального проекта на ТНТ

Евгения Медведева стала участницей «Звездных танцев» на ТНТ.

Партнером двукратной чемпионки мира будет российский танцор и хореограф Ильдар Гайнутдинов. 

Съемки проекта начались 17 октября. 

ФОТО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
телевидение
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
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