Бойкова о поездке в Калининградскую область: «Зеленоградск запал мне в душу больше всего. Жду новой встречи с этим городом»
«На самом деле именно Зеленоградск запал мне в душу больше всего из моей поездки. Не могу сказать точно из-за обилия котов (настоящих и нарисованных) или же из-за камерности, уюта и красоты города, но он влюбил меня в себя. Сказочные маленькие улицы и домики, великолепные граффити, просторная, ухоженная набережная и красивейшие осенние оформления витрин и даже частных домов – все это создавало невероятную атмосферу.
Единственное, что мне не понравилось при прогулке по Зеленоградску – это огромное количество людей… Наверное, именно в этом городе больше всего ощущается наплыв туристов.
Но все же Зеленоградск оставил у меня самые душевные и светлые воспоминания! Поэтому я так жду новой встречи с этим городом😸», – написала Бойкова на странице в соцсети.
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