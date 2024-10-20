Бойкова о поездке в Калининградскую область: «Зеленоградск запал мне в душу больше всего. Жду новой встречи с этим городом»

Александра Бойкова поделилась впечатлениями от поездки в Калининградскую область.

«На самом деле именно Зеленоградск запал мне в душу больше всего из моей поездки. Не могу сказать точно из-за обилия котов (настоящих и нарисованных) или же из-за камерности, уюта и красоты города, но он влюбил меня в себя. Сказочные маленькие улицы и домики, великолепные граффити, просторная, ухоженная набережная и красивейшие осенние оформления витрин и даже частных домов – все это создавало невероятную атмосферу.

Единственное, что мне не понравилось при прогулке по Зеленоградску – это огромное количество людей… Наверное, именно в этом городе больше всего ощущается наплыв туристов.

Но все же Зеленоградск оставил у меня самые душевные и светлые воспоминания! Поэтому я так жду новой встречи с этим городом😸», – написала Бойкова на странице в соцсети.