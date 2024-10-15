Александра Бойкова: «Уехать на полтора дня в Калининград было одним из лучших спонтанных решений. Невероятной красоты места, куда хочется вернуться»

Александра Бойкова рассказала о поездке в Калининград.

«Уехать на полтора дня в Калининград и близлежащие к нему городки стало, пожалуй, одним из лучших моих спонтанных решений! Поэтому если вы до сих пор находитесь в раздумьях, стоит ли ехать в эти края, то смело отбрасывайте все сомнения!

Невероятной красоты места, куда хочется вернуться как можно скорее. Впечатлений, воспоминаний и фотографий осталось со мной много-много! И это самое ценное», – написала чемпионка Европы в парном катании.

Фигуристка опубликовала фотографии из поездки на своей странице в соцсети.