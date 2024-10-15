Александра Бойкова: «Уехать на полтора дня в Калининград было одним из лучших спонтанных решений. Невероятной красоты места, куда хочется вернуться»
Александра Бойкова рассказала о поездке в Калининград.
«Уехать на полтора дня в Калининград и близлежащие к нему городки стало, пожалуй, одним из лучших моих спонтанных решений! Поэтому если вы до сих пор находитесь в раздумьях, стоит ли ехать в эти края, то смело отбрасывайте все сомнения!
Невероятной красоты места, куда хочется вернуться как можно скорее. Впечатлений, воспоминаний и фотографий осталось со мной много-много! И это самое ценное», – написала чемпионка Европы в парном катании.
Фигуристка опубликовала фотографии из поездки на своей странице в соцсети.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Александры Бойковой
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости