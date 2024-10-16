Мехдиев о произвольной Бойковой и Козловского: «Они думают и пытаются сделать фигурное катание частью искусства. Это получилось»
Хореограф Рамиль Мехдиев оценил о произвольную программу Бойковой и Козловского.
В произвольной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в образах Евы и Змея-искусителя.
«Я честно признаюсь — они мне нравятся, очень. И в прошлом году они стали — то ли это дело возраста, то ли разума… С опытом приходит осознание. Но они стали другими, не поверхностными.
Программы — не клише, когда просто взяли музыку, что-то сделали, потанцевали и ярко закончили. Они начинают что-то придумывать, куда-то углубляться.
На шею смотрю — тату, что ли? Потом понимаю, что это часть образа. Они подумали, поразмыслили, придумали, какие колготки — одна нога такая, одна — другая. Это говорит о том, что они думают и пытаются сделать фигурное катание частью искусства. Это получилось. И идея мне очень понравилась», — сказал Мехдиев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости