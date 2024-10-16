Мехдиев о произвольной Бойковой и Козловского: «Они думают и пытаются сделать фигурное катание частью искусства. Это получилось»

Хореограф Рамиль Мехдиев оценил о произвольную программу Бойковой и Козловского.

В произвольной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в образах Евы и Змея-искусителя.

«Я честно признаюсь — они мне нравятся, очень. И в прошлом году они стали — то ли это дело возраста, то ли разума… С опытом приходит осознание. Но они стали другими, не поверхностными.

Программы — не клише, когда просто взяли музыку, что-то сделали, потанцевали и ярко закончили. Они начинают что-то придумывать, куда-то углубляться.

На шею смотрю — тату, что ли? Потом понимаю, что это часть образа. Они подумали, поразмыслили, придумали, какие колготки — одна нога такая, одна — другая. Это говорит о том, что они думают и пытаются сделать фигурное катание частью искусства. Это получилось. И идея мне очень понравилась», — сказал Мехдиев.