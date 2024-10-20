Брэди Теннелл: «Неправильный музыкальный отрывок сбил меня с толку, я не попадала в музыку на протяжении всего выступления»

Теннелл рассказала о проблемах с музыкой во время выступления на Гран-при США.

Американская фигуристка Брэди Теннелл после короткой программы на Гран-при США занимала второе место, но по итогам произвольной заняла пятое место.

«Я разочарована, не так я хотела закончить соревнования. Утром я проснулась и почувствовала, что немного не в форме.

Кроме того, неправильный музыкальный отрывок сбил меня с толку, я не попадала в музыку на протяжении всего выступления.

Не знаю, чья это была ошибка, может быть, моя, так как я должна была все перепроверить.

На тренировках у меня много чистых прокатов», – сказала Теннелл.