Хигучи о победе на Гран-при США: «Результат оказался намного выше, чем я ожидала. Не совсем довольна тем, как каталась сегодня»
«Я очень счастлива и удивлена. Я чувствовала себя сильнее на Гран-при в начале своей карьеры, тогда я нацеливалась на золото, но ни разу не выигрывала, так что я действительно не ожидала, что одержу победу здесь. Сегодня я допустила несколько ошибок, но результат оказался намного выше, чем я ожидала.
Если бы этот турнир был последним в сезоне, я, возможно, с нетерпением предвкушала бы Олимпиаду, но это было первое соревнование в сезоне, а сезон длинный, так что я пока не буду думать о следующем. Я не совсем довольна тем, как каталась сегодня.
Я все еще иногда тренирую тройной аксель; но, думаю, сначала мне нужно исполнить две чистые программы с двойным акселем. Я еще не рассматривала вариант добавления тройного акселя в этом сезоне», – сказала японская фигуристка.
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