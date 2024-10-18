13-летняя Кира Моногарова перешла от Тутберидзе к Плющенко
13-летняя фигуристка Кира Моногарова перешла от Тутберидзе к Плющенко.
Телеграм-канал академии двукратного олимпийского чемпиона поприветствовал спортсменку.
«Кира Моногарова. Добро пожаловать в наш клуб», – говорится в сообщении.
В текущем сезоне Моногарова заняла 13-е место на первенстве Москвы и 7-е – на Мемориале Ирины Рабер.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм академии Плющенко
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости