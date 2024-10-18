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13-летняя Кира Моногарова перешла от Тутберидзе к Плющенко

13-летняя фигуристка Кира Моногарова перешла от Тутберидзе к Плющенко.

Телеграм-канал академии двукратного олимпийского чемпиона поприветствовал спортсменку. 

«Кира Моногарова. Добро пожаловать в наш клуб», – говорится в сообщении. 

В текущем сезоне Моногарова заняла 13-е место на первенстве Москвы и 7-е – на Мемориале Ирины Рабер.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм академии Плющенко
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logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoАкадемия Плющенко
Кира Моногарова
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