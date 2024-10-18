13-летняя Кира Моногарова перешла от Тутберидзе к Плющенко

13-летняя фигуристка Кира Моногарова перешла от Тутберидзе к Плющенко.

Телеграм-канал академии двукратного олимпийского чемпиона поприветствовал спортсменку.

«Кира Моногарова. Добро пожаловать в наш клуб», – говорится в сообщении.

В текущем сезоне Моногарова заняла 13-е место на первенстве Москвы и 7-е – на Мемориале Ирины Рабер.