Мишина о Кубке Петербурга: «На городских соревнованиях можно катать в полную силу – вылезают ошибки, которые можно исправить»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов объяснили участие в Кубке Санкт-Петербурга.

Спортивная пара Мишиной и Галлямова победила на втором этапе соревнований. Они опередили занявших второе место Дарью Андрееву и Александра Акимова на 47,45 балла.

Галлямов: Мы здесь, чтобы проверить нашу программу. Вместо тренировочного проката мы решили выступить перед судьями – почему бы не проверить программу и не увидеть, что можно добавить

Мишина: Есть большой плюс в соревнованиях такого уровня. На важных турнирах спортсмены чувствуют себя более скованно: не могут рисковать, немного аккуратничают, чтобы сделать все чисто. А на соревнованиях поменьше, например, городских, можно катать в полную силу. Какие-то ошибки, которые вылезают, можно исправить.

Галлямов: Все-таки у нас тренировки примерно в это же время проводятся, поэтому сегодня абсолютно так же в тренировочном режиме. Успели сегодня и потренироваться, и проверить элементы, чтобы взбодриться перед прокатом.