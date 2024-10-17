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Кубок Санкт-Петербурга. Мишина и Галлямов, Блинникова и Карпов выступят с короткими программами

Мишина и Галлямов выступят с короткой программой на Кубке Санкт-Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Пары

Короткая программа

Начало – 13:20 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».

Первая разминка

1. Дарья Андреева – Александр Акимов

2. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

4. Анна Карпук – Максим Логвиненко

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
пары
Кубок Санкт-Петербурга
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
Александр Акимов
Алексей Карпов
Дарья Андреева
Алиса Блинникова
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