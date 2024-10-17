Кубок Санкт-Петербурга. Мишина и Галлямов, Блинникова и Карпов выступят с короткими программами
Мишина и Галлямов выступят с короткой программой на Кубке Санкт-Петербурга.
2-й этап
Пары
Короткая программа
Начало – 13:20 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Дарья Андреева – Александр Акимов
2. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
4. Анна Карпук – Максим Логвиненко
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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