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Яблоков о приостановке карьеры: «Я не хочу прожить несчастливую жизнь, которой не буду удовлетворен. Возможно, в какой-то степени я сдался или устал»

Фигурист Илья Яблоков заявил, что не хочет прожить несчастливую жизнь.

В октябре 21-летний спортсмен объявил о приостановке карьеры. Он победитель первенства России-2022 среди юниоров.

«Все мы люди, все мы работаем, учимся, занимаемся чем-то, тренируемся. Но в какой-то момент человек понимает, что устал от той или иной деятельности. И просто начинает заниматься другими вещами, что-то меняет в своей жизни. Иногда что-то может не получаться, от этого накапливается усталость, но тебе нравится, и ты готов тратить все силы на это.

Я провел много лет в фигурном катании, но хочу просто сменить вид деятельности и двигаться дальше, занимаясь тем, что меня интересует. Я много раз слышал от взрослых людей, что, по их ощущениям, они прожили несчастливую жизнь, потому что занимались не тем, что им нравится. Хотя были на хорошей должности с высоким доходом. Кто-то сидел на месте, осознавая это, ведь работа – огромная часть нашей жизни. Я не хочу прожить несчастливую жизнь, которой я не буду удовлетворен. Поэтому и решил уйти в тренерство.

Хочу выразить благодарность своим болельщикам, постараюсь радовать их в каком-то другом направлении. Буду признателен тем, кто продолжит следить за моей жизнью и карьерой. Меня поддерживали на соревнованиях, писали много приятных слов. Также спасибо всем ребятам, с которыми я выступал. Они огромные молодцы, двигаются дальше и кайфуют от этого, безумно рад за них.

Мой тренерский штаб также сыграл огромную роль в моей жизни: он воспитывал меня на протяжении многих лет, за это я очень признателен. Для Виктории Евгеньевны Буцаевой я как сын, наравне с другими ребятами, ведь мы тренируемся на льду 24/7, постоянно находимся на связи.

Я не полностью заканчиваю спортивную карьеру, а приостанавливаю ее, на этот сезон точно, а на следующий пока не строю планы. Иногда я продолжаю тренироваться самостоятельно, изучаю парные и танцорские элементы для себя, потому что мне это в какой-то степени нравится. Я устал от одиночного катания так же, как любой человек может выгореть от какой-то деятельности.

У нас подрастает сильное молодое поколение, это артистичные и заряженные ребята, которые двигаются дальше, рвут и мечут, им это в кайф. Они будут побеждать не только в России, но и по всему миру, когда их выпустят.

Возможно, в какой-то степени я сдался, опустил руки или просто устал – точно сказать не могу. Раньше, когда ребята чего-то добивались, это мотивировало меня тренироваться, чтобы перегнать их и сделать все, что в моих силах, чтобы оставаться в топе фигурного катания. В какой-то момент это перестало цеплять меня, и я понял, что этот вид спорта мне больше не нравится. Я не слежу за соревнованиями, хотя когда-то делал это. В какой-то момент желание ушло, пока что так.

Действительно, в жизни есть много всего классного, что бы я хотел попробовать, поэтому буду двигаться дальше и стараться достичь успехов в другой сфере. Сейчас я работаю как технический специалист, который занимается постановкой прыжков и вращений. Какие у меня перспективы? Поживем – увидим, не хочу ничего загадывать», – рассказал Яблоков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
мужское катание
Виктория Буцаева (Волчкова)
logoСпорт-Экспресс
logoИлья Яблоков
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