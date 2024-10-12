Budapest Trophy. Каррейра и Пономаренко, Братти и Сомервилль, Турккила и Верслуйс представят произвольные танцы

13 октября на турнире Budapest Trophy будут разыграны медали в танцах на льду.

ISU Challenger Budapest Trophy Будапешт, Венгрия Танцы на льду Произвольный танец Начало – 18:15 по московскому времени. Третья разминка 11. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) 12. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) Четвертая разминка 13. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) 14. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) 15. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) 16. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия) Пятая разминка 17. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) 18. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) 19. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) 20. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) 21. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) После ритм-танца 1. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 77,44 2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 74,92 3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 72,34 4. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 71,25 5. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 70,25 6. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия) – 69,56 7. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 66,19 8. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 65,68 9. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 65,24 10. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 62,52 11. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,62