Budapest Trophy. Каррейра и Пономаренко, Братти и Сомервилль, Турккила и Верслуйс представят произвольные танцы
Budapest Trophy
Будапешт, Венгрия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 18:15 по московскому времени.
Третья разминка
11. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
12. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
Четвертая разминка
13. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
14. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
15. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)
16. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия)
Пятая разминка
17. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
18. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
19. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
20. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
21. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
После ритм-танца
1. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 77,44
2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 74,92
3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 72,34
4. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 71,25
5. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 70,25
6. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия) – 69,56
7. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 66,19
8. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 65,68
9. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 65,24
10. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 62,52
11. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,62
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