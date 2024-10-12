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Budapest Trophy. Каррейра и Пономаренко, Братти и Сомервилль, Турккила и Верслуйс представят произвольные танцы

13 октября на турнире Budapest Trophy будут разыграны медали в танцах на льду.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 18:15 по московскому времени. 

Третья разминка

11. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

12. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) 

Четвертая разминка

13. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) 

14. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

15. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) 

16. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия) 

Пятая разминка

17. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) 

18. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) 

19. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

20. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

21. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

После ритм-танца

1. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 77,44

2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 74,92

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 72,34

4. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 71,25

5. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 70,25

6. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия) – 69,56

7. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 66,19

8. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 65,68

9. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 65,24

10. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 62,52

11. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,62

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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