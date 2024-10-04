Артур Даниелян: «Вхожу в новый сезон с прекраснейшим настроением. Все, что было в прошлом сезоне, там и осталось, сейчас перезапуск»
Фигурист стал пятым в короткой программе на Мемориале Панина-Коломенкина с 90,05 баллами.
– Эмоции в целом положительные, но привкус обиды из‑за моего любимого прыжка — тройного акселя. Я упал, а это недопустимо. Выполнил этот прокат намного лучше, чем на первом этапе в Санкт‑Петербурге. Значит, работа идет.
– Тем не менее лутц удался.
– Лутц должен всегда удаваться. Мы провели огромнейшую работу. Надеюсь, что буду показывать его всегда.
– С каким настроением входишь в сезон?
– С прекраснейшим. Все, что было в прошлом сезоне, там и осталось. Сейчас перезапуск после отпуска. Уже в межсезонье начали работу. Тьфу‑тьфу‑тьфу, меня ничего не останавливает в работе.
– Как работали над короткой программой?
– Долго выбирали музыку. Было много разных вариантов, но я очень хотел, чтобы это было похоже на мою первую программу, которая полюбилась очень многим. Работали в этом ключе.
– Какие планы на сезон? На какие соревнования едешь?
– Я стартую везде, где только можно. Насколько знаю, я должен ехать на второй этап Гран‑при России в Казань, – сказал Даниелян.
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