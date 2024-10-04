ISU отстранил Соренсена от соревнований на неопределенный срок

ISU отстранил канадского фигуриста Соренсена, обвиненного в сексуальном насилии.

В январе 35-летнего Николая Соренсена , выступающего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, обвинили в изнасиловании.

Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.

2 октября канадская организация по борьбе с абьюзом в спорте Abuse-Free Sport дисквалифицировала Соренсена минимум на 6 лет за «сексуальное злоупотребление».

«ISU был проинформирован Канадской федерацией фигурного катания о санкциях в отношении Соренсена и принимает все необходимые меры для дисквалификации на неопределенный срок. Спортсмен был отстранен от всех соревнований под эгидой ISU.

ISU твердо убежден, что все спортсмены имеют право участвовать в спорте и развиваться в безопасной, инклюзивной и уважительной среде, свободной от любых форм дискриминации, преследований, злоупотреблений, насилия, пренебрежения или эксплуатации», – говорится в заявлении ISU .

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