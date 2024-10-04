ISU отстранил Соренсена от соревнований на неопределенный срок
В январе 35-летнего Николая Соренсена, выступающего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, обвинили в изнасиловании.
Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.
2 октября канадская организация по борьбе с абьюзом в спорте Abuse-Free Sport дисквалифицировала Соренсена минимум на 6 лет за «сексуальное злоупотребление».
«ISU был проинформирован Канадской федерацией фигурного катания о санкциях в отношении Соренсена и принимает все необходимые меры для дисквалификации на неопределенный срок. Спортсмен был отстранен от всех соревнований под эгидой ISU.
ISU твердо убежден, что все спортсмены имеют право участвовать в спорте и развиваться в безопасной, инклюзивной и уважительной среде, свободной от любых форм дискриминации, преследований, злоупотреблений, насилия, пренебрежения или эксплуатации», – говорится в заявлении ISU.
Топ-фигуриста обвинили в изнасиловании: поводом стали его слова о девушках в спорте
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий