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Мемориал Панина. КМС. Чернышова и Вильчик, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Москалева и Родзянов покажут короткие программы

2 октября на Мемориале Панина юниорские пары выступят с короткими программами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары, КМС

Начало – 18:20 по московскому времени, прямая трансляцияStudio38.

Первая разминка

1. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев

2. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов

3. Мария Липнягова – Егор Дмитриев

Вторая разминка

4. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

5. Анастасия Иванкевич – Лев Цеханович

6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Третья разминка

7. София Диана Касинс – Александр Брегей

8. Майя Шегай – Андрей Шадерков

9. Мария Симонова – Петр Алексеенко

10. Кира Доможирова – Илья Вегера

Четвертая разминка

11. Виктория Ельцова – Степан Маришин

12. Таисия Щербинина – Артем Петров

13. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов

14. Анна Москалева – Артем Родзянов

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
пары
Мемориал Панина
Мария Симонова
Дмитрий Родионов
Анастасия Егорова
Майя Шегай
Таисия Щербинина
Анастасия Чернышова
Петр Алексеенко
Анна Москалева
Лев Цеханович
Вероника Меренкова
Даниль Галимов
София Касинс
Артем Петров
Кира Доможирова
Илья Вегера
Артем Родзянов
Владислав Вильчик
Виктория Ельцова
Степан Маришин
Александр Брегей
Альбина Камалдинова
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