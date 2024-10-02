Мемориал Панина. КМС. Чернышова и Вильчик, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Москалева и Родзянов покажут короткие программы
Санкт-Петербург
Пары, КМС
Начало – 18:20 по московскому времени, прямая трансляция – Studio38.
Первая разминка
1. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев
2. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов
3. Мария Липнягова – Егор Дмитриев
Вторая разминка
4. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
5. Анастасия Иванкевич – Лев Цеханович
6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Третья разминка
7. София Диана Касинс – Александр Брегей
8. Майя Шегай – Андрей Шадерков
9. Мария Симонова – Петр Алексеенко
10. Кира Доможирова – Илья Вегера
Четвертая разминка
11. Виктория Ельцова – Степан Маришин
12. Таисия Щербинина – Артем Петров
13. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов
14. Анна Москалева – Артем Родзянов
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова
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