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Мария Агаева: «Цели на сезон – кататься стабильно, чисто, показывать максимум, а также усложнять программу»

Фигуристка Мария Агаева рассказала о проблемах со здоровьем в межсезонье.

Агаева занимает второе место после короткой программы на чемпионате Москвы (64,92 балла).

«Межсезонье прошло очень «весело». Сначала, как только вышла в середине июня, спустя, наверное, дней пять, у меня заболела нога, я пропустила недели три от тренировочного процесса. Потом вышла, постепенно начала набирать форму. В августе заболела, болела долго, две недели.

Вышла я, значит, где-то в начале сентября, восстановление было тяжелым, все тяжело давалось, потому что долго болела. Нужно было нарабатывать программы, нарабатывать прыжки, стабильность. На тренировках далеко не все получалось, было очень тяжело. Я очень рада, что сейчас собралась и все сделала. Я считаю, что я еще далеко не в той форме, в которой была.

Короткую программу предложили тренеры, вдохновлена фильмом «Сто лет тому вперед», я поддержала эту идею, очень понравился сюжет, очень красивая музыка, ставила, конечно, Елена Константиновна Романовская. В общем программа очень необычная, образ необычный.

Цели на сезон? Конечно, кататься стабильно, чисто, показывать свой максимум, а также усложнять программу, кататься с чем-то более сложным. То есть четверные прыжки. Работаю над ними сейчас», – сказала Агаева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
травмы
женское катание
Чемпионат Москвы
Мария Агаева
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