Двоеглазова пропустит чемпионат Москвы, так как не допущена к турнирам по разряду мастеров спорта (Team Dvoeglazova)
Алиса Двоеглазова пропустит чемпионат Москвы.
«К сожалению, Алиса не примет участия в чемпионате Москвы. Заявка Алисы была отклонена, так как Алиса выступает еще по КМС», – сообщили в фан-группе фигуристки.
Чемпионат Москвы пройдет с 1 по 4 октября.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: фан-клуб Алисы Двоеглазовой
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