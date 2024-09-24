Двоеглазова пропустит чемпионат Москвы, так как не допущена к турнирам по разряду мастеров спорта (Team Dvoeglazova)

Алиса Двоеглазова пропустит чемпионат Москвы.

«К сожалению, Алиса не примет участия в чемпионате Москвы. Заявка Алисы была отклонена, так как Алиса выступает еще по КМС», – сообщили в фан-группе фигуристки.

Чемпионат Москвы пройдет с 1 по 4 октября.