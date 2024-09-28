Алексей Железняков: «Друзья, снимите уже розовые очки! Возвращение на международные старты произойдет нескоро»
Алексей Железняков считает, что фигуристов нескоро вернут на международные старты.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«Я ожидал такого развития событий. Друзья, снимите уже розовые очки! Как я думаю, возвращение на международные старты произойдет нескоро!» – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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