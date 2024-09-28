Алексей Железняков: «Друзья, снимите уже розовые очки! Возвращение на международные старты произойдет нескоро»

Алексей Железняков считает, что фигуристов нескоро вернут на международные старты.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Я ожидал такого развития событий. Друзья, снимите уже розовые очки! Как я думаю, возвращение на международные старты произойдет нескоро!» – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе.