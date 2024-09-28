Жулин об отстранении фигуристов: «Есть вещи поважнее: нужно думать о том, чтобы не было апокалипсиса»
Александр Жулин считает, что есть вещи поважнее отстранения фигуристов.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«Абсолютно ожидаемая новость. Ничего не будет, пока не закончится СВО. Сейчас у нас есть вещи поважнее: нужно думать о том, чтобы не было апокалипсиса», – сказал Жулин.
Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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