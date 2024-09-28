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Траньков о продлении отстранения: «Было давно понятно, что никаких решений в пользу России принято не будет»

Максим Траньков отреагировал на продление отстранения российских фигуристов.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Было давно понятно, что никаких решений в пользу России принято не будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoМаксим Траньков
logoсборная России
logoISU
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