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Наталья Бестемьянова: «Нам будет очень трудно вернуться, даже самым сильным придется попотеть»

Наталья Бестемьянова считает, что фигуристам будет очень трудно вернуться.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Конечно, все это ожидаемо. Похоже, в чемпионате мира мы участия уже не примем, и в обозримом будущем этого решения можно не ждать. Еще остается гипотетическая возможность выступить в Оберстдорфе, где отбор на Игры проходят страны, не являющиеся лидерами мирового фигурного катания – не более одной квоты. Обидно. И нам будет очень трудно вернуться, даже самым сильным придется попотеть.

С другой стороны, сложно не только фигуристам. Посмотрите, как сейчас приходится «летникам», во многих видах спорта от возраста очень многое зависит. Это в фигурном катании можно сказать себе – ну потерпи еще четыре года, а в некоторых видах прошел пиковый возраст, и все.

И потом не секрет, что наша физика зависит от наших мыслей, это очень грустная история. Вот поэтому особенно больно, когда за спортсменов принимают решения чиновники, а у людей жизни рушатся», – сказала Бестемьянова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoISU
logoНаталья Бестемьянова
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