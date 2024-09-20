Ирина Жук: «Не считаю, что российские танцы в запустении. Нужно чуть-чуть времени, и мы обязательно поднимемся»

Тренер Ирина Жук не считает, что российские танцы на льду находятся в запустении.

«Турниры зарубежные смотрим, конечно. Хотя одно дело видеть программу живьем, другое — на видео. Наши танцы сейчас в стадии развития. Есть первая пара, и все остальные тянутся за ней.

Все говорят, что танцы в развале. Но мы с Сашей (Свининым ) так не считаем. Ушли лидеры, сложно молодое поколение сразу подтянуть. Нужно время.

Пар стало много. Будет интересная борьба в сезоне. Не считаю, что танцы в запустении. Все ищут, придумывают новые элементы. Это видно.

Нужно чуть-чуть времени, и мы обязательно поднимемся», — сказала Жук.