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Ирина Жук: «Не считаю, что российские танцы в запустении. Нужно чуть-чуть времени, и мы обязательно поднимемся»

Тренер Ирина Жук не считает, что российские танцы на льду находятся в запустении.

«Турниры зарубежные смотрим, конечно. Хотя одно дело видеть программу живьем, другое — на видео. Наши танцы сейчас в стадии развития. Есть первая пара, и все остальные тянутся за ней.

Все говорят, что танцы в развале. Но мы с Сашей (Свининым) так не считаем. Ушли лидеры, сложно молодое поколение сразу подтянуть. Нужно время.

Пар стало много. Будет интересная борьба в сезоне. Не считаю, что танцы в запустении. Все ищут, придумывают новые элементы. Это видно.

Нужно чуть-чуть времени, и мы обязательно поднимемся», — сказала Жук. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Российская газета»
logoсборная России
logoИрина Жук
танцы на льду
logoАлександр Свинин
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