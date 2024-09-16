Илья Авербух: «Наше фигурное катание в хорошем состоянии. Сентябрь — не показатель каких-то заоблачных прыжков»
Американский журналист и ведущий подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз после контрольных прокатов сборной России заявил, что уровень катания в стране снизился.
«Наше фигурное катание в хорошем состоянии, даже в прекрасном. Деградирует ли оно? Мне кажется, ребята показывают хороший уровень. Все интересные и все в строю и готовы.
Сентябрь — не показатель каких-то заоблачных прыжков. Главное то, что сборная в полной боевой готовности. А впереди еще много стартов, но главный один — чемпионат России, а до него еще полгода. Поэтому рассуждать сейчас не о чем.
Молодцы, что все выступают, что федерация проводит такую активную работу и что у нас появилась такая широкая сборная, где много молодых и талантливых ребят. Так что все хорошо», — сказал Илья Авербух.
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