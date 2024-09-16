В музыке нашей фигурки – печаль, русскоязычные треки и повторы. Почему так много?

Контрольные прокаты фигуристов будто отбросили на полгода назад к депрессивному «Русскому вызову» .

Во всех четырех видах – тяга к лирике, трагизму и музыке российских исполнителей. Даже место проведения то же – «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Мартовский шоу-турнир вогнал в тоску, но многие фигуристы почему-то двинулись дальше по этому пути.

В сезоне-2024/25 появилась пара новых трендов, в том числе международных, но и с ними не все гладко.

У лидеров мужской сборной дважды совпали образы, в танцах – сразу четыре постановки под Элвиса Пресли.

Почему так?

Тренд на русскую культуру наметился еще год назад. Теперь все серьезнее – романсы, советские хиты и привычная классика

У одиночников в сезоне-2024/25 развивается мода на российские и советские хиты.

У Александры Трусовой произвольная под «Нас бьют – мы летаем», у Дмитрия Алиева короткая под «Синюю вечность». У Романа Савосина один из самых популярных романсов начала XX века «Ямщик, не гони лошадей». Макар Игнатов и Аделия Петросян выбрали треки из современных чартов .

Во всех случаях брали не инструментальную версию, а мелодию с голосом. В предыдущих сезонах такие композиции чаще выбирали для показательных: ведь смысл считывается сразу, ощущение вовлеченности возрастает .

Еще несколько программ в новом сезоне поставили под музыку наших композиторов: у Алены Косторной и Георгия Куницы – заезженная «Мастер и Маргарита» Корнелюка, у Романа Савосина – Концерт № 2 Рахманинова, у Софьи Муравьевой – «Лебединое озеро» Чайковского (дважды), у Дмитрия Алиева и Петра Гуменника – музыка к фильму «Онегин» от Георгия Жерякова.

Мода на русскую культуру наметилась еще в прошлом сезоне: Александр Самарин тогда катался под «Яблочко», а Алиев взял песню группы «Любэ» «А река течет».

«Каждый в зале будет вспоминать о своем, потому что даже фраза «а река течет» навевает такие мысли, создает настроение, когда представляешь родной дом, бабушкины пирожки, мамино лицо. В этом есть что-то родное, душевное», – объяснял Дмитрий.

По его словам, идея пришла после «Русского вызова» весной 2023-го, где он катался в образе Сергея Есенина.

Темой следующего турнира уже официально сделали «многообразие исторических и культурных традиций России», но получилось, напротив, однообразно. Из бо льшей части номеров сделали трагедии, именно их жюри два года подряд оценивали выше всех.

Возможно, это породило еще один тренд сезона-2024/25: почти половина новых программ поставлена под минорную лирику – 32 из 74, если вести уж совсем дотошные подсчеты. В концентрированном виде на контрольных прокатах они навевали печаль . Особенно грустили мужчины: на 10 новых произвольных – 7 меланхоличных. Само собой, когда фигуристы разъедутся по турнирам, градус трагизма снизится, но вектор в целом определен.

Может быть, программы о предательстве и одиночестве – упражнение для развития актерских способностей. Петросян впервые катала постановку о несчастной любви, а в жизни, по ее словам, ничего подобного не испытывала.

А может, общее настроение в команде невеселое – причины есть.

Или это просто совпадение, ведь минорные темы всегда востребованы. Впечатлить зрителя драматичным сюжетом проще, чем зажечь позитивной историей. Хотя некоторым в Петербурге это удалось.

Еще одна фишка – речитатив вместо пения, но и ее используют слишком часто

Важно: трагические и драматические сюжеты в программах не плохи по определению. Иначе бы «Мулен Руж» Тессы Вертью и Скотта Моира или Rain, In Your Black Eyes Вэньцзин Суй и Цун Ханя так не разрывали бы зал.

Новая короткая Петросян публике явно понравилась. Хореографы взяли музыку в ее стиле и предложили отыграть более глубокие переживания, чем раньше – 17-летняя Аделия к этому образу оказалась готова. В программе использовали еще один ход, популярный в сезоне-2024/25, – речитатив поверх мелодии. То же самое встречается еще двух в произвольных – у Трусовой и Игнатова.

Произвольный танец Ирины Хаврониной и Девида Нарижного под музыку Эцио Боссо хорошо раскрывает стиль пары. Не зря с трибун после проката послышалось «Браво!»

Моцарт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина появился из желания развиваться по-новому.

«Конечно, мы сразу влюбились, но сначала думали: ой‑ой‑ой. Александр Вячеславович Жулин ставил очень кропотливо, подошел прям до каждого движения. Мы немножко подустали от идейных программ в плане, когда есть любовь, мужчина‑женщина, страсть, вот это вот все. Мы хотим показать душевную наготу, когда душа человека абсолютно уязвима. И вот мы сплетаемся вместе, и какую‑то чистоту хочется показать, искренность этим танцем», – объясняла Худайбердиева.

Были и не такие удачные постановки.

Трусова сорвала овации под «Нас бьют – мы летаем», но не потому, что раскрыла лучшие свои качества, а скорее потому, что зрители соскучились по Саше вне шоу.

Бо льшую часть программы на самом деле занимают беговые шаги. Это удобно с технической точки зрения, но просто и даже примитивно с художественной. А музыка и стихотворение о предательстве, начитанное голосом фигуристки в начале, как раз заполняют пустые места.

Еще одна беда сезона-2024/25 – повторы. Их больше, чем две «Дюны» и два «Онегина»

Совпадения в выборе музыки или образов неизбежны, но в этом году параллелей действительно много.

● четыре Элвиса Пресли в ритм-танцах – на этом фоне выделялись Анна Щербакова и Егор Гончаров с танцем под «Песняров»;

● Caruso у Лутфуллина и Осокиной/Грицаенко;

● Balder, Gefion от Power-Haus у Трусовой и Яметовой в произвольных;

● и, наконец, четыре образа из популярных кинолент у мужчин.

В топе – вторая часть «Дюны» и новый «Онегин». В обоих случаях повторы у Петра Гуменника, причем в короткой с одним главных соперников Евгением Семененко.

Сюжеты самых кассовых фильмов рано или поздно передают на лед. «Дюна» в этом сезоне популярна не только в России, но и за рубежом – в тренде японка Вакаба Хигучи, эстонка Нина Петрыкина, казахстанец Михаил Шайдоров и американцы Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес.

Постановки Гуменника и Семененко могли бы выглядеть свежо и стильно по отдельности: популярная тема, узнаваемые костюмы, креативные детали вроде высыпающегося из рук ледяного песка.

Но теперь они обречены на сравнения – которые начались уже на контрольных прокатах.

«Не могу пока понять, кто мне больше понравился, но обе программы очень интересные, крутые. Пока мне показалось, что у Жени программа более динамичная, но у Пети тоже есть классные фишки. Хочется посмотреть именно на соревнованиях, как эта программа будет смотреться», – разобрала Елизавета Туктамышева.

По-настоящему выделялся Марк Кондратюк с дабстепом в короткой и болливудом в произвольной. Он в итоге и получил самые восторженные отзывы.

1) «Если говорить в целом о впечатлениях от контрольных прокатов, то прежде всего хочу отметить Марка Кондратюка. Две программы откатаны классно, и сами программы хорошие, образы свежие. Для меня это самые классные прокаты этих двух дней», – восхитился Александр Энберт.

2) «Мне очень понравилась его короткая программа. Просто шедевр. Произвольная – интересный выбор музыки. Марк в прекрасной форме, он столько всего напрыгал, просто молодец, восстал из пепла», – поддержала Наталья Бестемьянова.

3) «Я очень люблю его наполненные энергией и куражом программы. Они ищут с тренерским штабом и находят. Он показывает танцевальное, поднимающее настроение всем зрителям», – согласилась с коллегами Инна Гончаренко.

Ну и «Шикарно!» от Татьяны Тарасовой за прокат с пятью четверными тоже дорогого стоит.

Возможно, это и есть ответ на вопрос о том, насколько выигрышны полные драматизма программы. Выигрышны не на сто процентов, раз впечатления о десятках таких перекрывают лишь два проката с игровыми сюжетами.

Марк Кондратюк – звезда прокатов! Раскачал зал после трагичных романсов и хитов советской эстрады

В тексте использованы фрагменты интервью «Первому каналу» и «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Александр Вильф