Елена Вайцеховская: «Кондратюк катался, получая безумное удовольствие от катания и от себя самого. А девочки словно повинность отрабатывали»

Елена Вайцеховская заявила, что из фигуриста Марка Кондратюка «пер фан».

Сегодня Кондратюк выступил с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России, исполнив пять четверных прыжков.

«Надо было дождаться проката Марка Кондратюка, чтобы понять, что было не так с женским одиночным.

Марк катался, получая безумное удовольствие от катания и от себя самого. От первой и до последней секунды из него этот фан просто пер во все стороны – и это в программе с пятью четверными и двумя трикселями. А девочки словно повинность отрабатывали», – написала журналист.