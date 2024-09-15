Елена Вайцеховская: «Кондратюк катался, получая безумное удовольствие от катания и от себя самого. А девочки словно повинность отрабатывали»
Елена Вайцеховская заявила, что из фигуриста Марка Кондратюка «пер фан».
Сегодня Кондратюк выступил с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России, исполнив пять четверных прыжков.
«Надо было дождаться проката Марка Кондратюка, чтобы понять, что было не так с женским одиночным.
Марк катался, получая безумное удовольствие от катания и от себя самого. От первой и до последней секунды из него этот фан просто пер во все стороны – и это в программе с пятью четверными и двумя трикселями. А девочки словно повинность отрабатывали», – написала журналист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
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