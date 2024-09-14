Трусова о короткой «Besame mucho»: «Сначала засомневалась, для меня это было необычно. Сейчас понимаю, что Испания – это точно мое»

Александра Трусова рассказала о программах на новый сезон и о своих планах.

– Твоя новая короткая – «Besame mucho», произвольная – «Нас бьют, мы летаем». Они очень разные по стилю.

– Мне нравятся обе программы. Когда Никита Михайлов принес музыку для короткой и сказал: «Это твое и хочу, чтобы мы под эту музыку поставили программу», я сначала засомневалась, потому что для меня это было необычно.

Но Никита меня убедил, что все получится, и сейчас я понимаю, что Испания – это точно мое.

А произвольная... Когда мы ставили эту программу, то у меня был непростой период в жизни. Никита предложил эту музыку «Нас бьют, мы летаем», и я поняла, что как хореограф, как человек, как друг, он очень хорошо меня чувствует.

И все личные переживания, то, что волновало меня, все, чем я делилась с Никитой – все это он взял и выразил в этой программе.

– Я видела обе программы на тренировках в июле, и то, как ты их исполняла, цепляло энергетикой, эмоциями, которые ты показывала на льду.

– За этот период жизни я испытывала разные эмоции, поэтому то, что пережила, могу выразить и показать. Когда я была ребенком, у меня хорошо получались веселые задорные программы. Всем нравилось. Это было по возрасту.

Тогда я каталась так, а сейчас по-другому, потому что с годами мы меняемся, взрослеем. Я замуж вышла. Все эти перемены в жизни сказываются и на катании. Так, думаю, у всех.

– С Макаром вы теперь тренируетесь в одной группе Евгения Плющенко. Так было задумано?

– Про переход Макара в Академию «Ангелы Плющенко» надо спрашивать у него. Мне хотелось бы верить, что Макар решился на этот шаг из-за меня, ха-ха.

– Каковы дальнейшие планы?

– Планы большие. Пока раскрывать их не стану, хочу, чтобы все сбылось, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.