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Чиризано о дуэте с Пасечник: «К сезону готовы на все сто! Заряжены радовать наших тренеров и всех любителей фигурного катания своими выступлениями»

Российский фигурист Дарио Чиризано рассказал о готовности к сезону.

Чиризано и Елизавета Пасечник образовали танцевальный дуэт в октябре 2023 года. Они еще не выступали на соревнованиях вместе.

— Какой настрой на контрольные прокаты?

— Настрой у нас, конечно же, боевой. Я давно не выступал на публике, поэтому с нетерпением жду контрольные прокаты, чтобы получить удовольствие и заряд мотивации от соревновательного процесса и наших болельщиков! Я также хотел бы поблагодарить Федерацию за приглашение в Санкт‑Петербург, для нас это очень важно и ценно. Надеемся, что наши программы всем понравятся!

— Насколько вы готовы к сезону? Как готовились?

— К сезону готовы на все сто! Подготовка проходила плодотворно, с исключительно позитивными эмоциями, так как мы с Лизой очень хотели поскорее вернуться на соревновательный лед. Мы заряжены радовать наших тренеров и всех любителей фигурного катания своими выступлениями.

— Расскажешь о программах?

— Давайте сохраним интригу, тем более до контрольных прокатов осталось совсем немного. Скажу только, что программы нам очень нравятся, чувствуем себя в них органично, мы в них настоящие и искренние. Спасибо большое Анжелике Алексеевне Крыловой и Максиму Ставискому за их постановку, — сказал Чиризано.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
logoМатч ТВ
logoконтрольные прокаты
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
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