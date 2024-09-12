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Щербакова из танцев на льду о сравнениях с олимпийской чемпионкой: «Иногда это льстит, потому что Аня – великая спортсменка»

Анна Щербакова из танцев на льду высказалась о сравнениях с одиночницей.

– Тебя постоянно сравнивают с олимпийской чемпионкой Аней Щербаковой, не устала от этого?

– Иногда это льстит, потому что Аня Щербакова – великая спортсменка. Когда меня ставят на одну ступень с ней – это, конечно, безумно приятно.

Расскажу забавную историю. Ехала на тренировку в шесть утра на такси, водитель спрашивает: «Куда так рано едешь? Чем ты занимаешься?» Я начинаю рассказывать, а потом он просит меня назвать имя. Я отвечаю, он спрашивает: «Ты та самая Аня Щербакова?» Ответила, что пока не та самая, а всего лишь тезка.

На одном из турниров мы с Аней пересекались, сфотографировались. Для меня это была долгожданная встреча, потому что я восхищалась Щербаковой, когда она еще выступала, – сказала Щербакова.

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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
женское катание
logoАнна Щербакова
Анна Щербакова (танцы)
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