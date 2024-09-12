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Татьяна Навка запросила грант в размере 29,5 млн рублей на ледовое шоу «Вечера на хуторе»

Татьяна Навка запросила грант на ледовое шоу «Вечера на хуторе».

Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Запрашиваемая сумма – 29 540 000 рублей, софинансирование – 134 760 940 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 164 300 940 рублей.

Проект «Вечера на хуторе» планируется реализовать с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026-го.

«Ледовое шоу «Вечера на хуторе» объединяет в себе несколько видов искусства: фигурное катание, театр, музыку, сценографию, что делает его важным культурным событием. Шоу не имеет аналогов в мире.

Поддержка таких многогранных проектов способствует развитию искусства в целом и вдохновляет как профессионалов, так и любителей на творчество и самовыражение.

Проект стимулирует интерес к фигурному катанию, театральному искусству и музыке, побуждая детей и подростков заниматься спортом, вовлекаться в искусство, что имеет долгосрочную общественную значимость.

«Вечера на хуторе» – мостик между воспитанием, образованием и развлечением – помогает зрителям, особенно детям и подросткам, познакомиться с классической литературой и фольклором в увлекательной и доступной форме, развивая интерес к чтению и изучению культуры.

Визуальное и эмоциональное восприятие через шоу делает литературные произведения более понятными и близкими для зрителей, способствуя их культурному и интеллектуальному обогащению», – говорится в описании общественной значимости проекта. 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Фонд культурных инициатив
logoТатьяна Навка
деньги
ледовые шоу
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