Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»

Израильская фигуристка Габриэлла Гринберг выступила против отстранения россиян

С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Спорт вне политики. Зачем спортсменов всяких отстранять и так далее? Все должны быть на равных условиях», – ответила Гринберг в интервью на ютуб-канале «Фигурные подружки».

Гринберг родилась в Москве, тренируется в академии Евгения Плющенко. На соревнованиях она представляет сборную Израиля.

Накануне фигуристка заняла 26-е место в короткой программе на этапе Гран-при среди юниоров в Остраве.