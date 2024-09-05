Хамзин о постановке программ у Ришо: «Думаю, тренеры не спрашивают разрешения у него, когда мы что-то меняем»

Фигурист Роман Хамзин рассказал о работе с французским хореографом Бенуа Ришо

В прошлом сезоне Хамзин стал победителем первенств России младшего и старшего возраста. Тренируется в группе Алексея Мишина.

– В прошлом и текущем сезонах вы сотрудничали с Бенуа Ришо, как и где проходила постановка программ? Правда ли, что он не дает возможности менять программу по ходу сезона? Каково работать в таком формате?

– В прошлом году Бенуа ставил короткую программу, в этом мы работали на сборе в Болгарии над произвольной. Не знаю насчет его принципов. Мы с тренерским штабом всегда что-то корректируем, конечно, идет рабочий процесс по ходу сезона, программа не стоит на месте. Подробностей не знаю, но, думаю, тренеры не спрашивают разрешения у него, когда мы что-то меняем.

– Ты катаешься в группе со многими российскими топовыми одиночниками, с кем больше всего общаешься, с кого берешь пример?

– Очень хорошо общаюсь с Женей Семененко, беру с него пример. На мой взгляд он очень, ну очень хороший фигурист. Его сила воли впечатляет. Уникальный человек – двукратный чемпион России, который совмещает учебу в серьезном вузе со спортом.

– Любой фигурист – фанат фигурного катания. Есть ли у тебя любимый автограф/селфи, которое очень хотелось заполучить? С кем и при каких обстоятельствах это удалось воплотить?

– В детстве я, конечно, смотрел фигурное катание, мне вообще все фигуристы нравились. Мои кумиры – Аня Щербакова и Юдзуру Ханю . С Аней у меня получилось сделать фото на шоу Татьяны Навки, когда у них были гастроли в Петербурге. Надеюсь, встреча с Юдзуру у меня еще впереди, – сказал Хамзин.