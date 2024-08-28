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  • Вайцеховская о спортсменах: «Только от тебя зависит, останешься ты в истории своего вида спорта как незаурядная личность или же всего-навсего как «талантливая мышца»
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Вайцеховская о спортсменах: «Только от тебя зависит, останешься ты в истории своего вида спорта как незаурядная личность или же всего-навсего как «талантливая мышца»

Елена Вайцеховская высказалась о реализации спортсменов после завершения карьеры.

«Два года назад, когда в Казани проводилось какое-то фигурнокатательное мероприятие с последующим пресс-подходом к приглашенным звездам, моя коллега, очень разносторонне образованная, сильная и профессиональная журналистка (ее епархия — циклические виды спорта прежде всего) была до такой степени потрясена тем, с чем пришлось столкнуться, работая в микст-зоне, что написала мне об одной из фигуранток:

«Я никогда не видела столь косноязычного спортсмена с таким внутренним зажимом. Зажим со временем снимется , но останется тот факт, что человек в детстве не читал книжек. Так говорить как она может только тот, кто не читал ничего длиннее поста в инстаграме».

Каждый раз, когда возникает повод вспомнить эти слова (а возникает все чаще и чаще), я думаю о том, что олимпийская медаль, в особенности золотая, это не только награда, но и своего рода трамплин.

Он дает возможность доступа в какие-то недоступные ранее сферы, позволяет открывать какие-то двери, получать интересные предложения, затевать множество проектов. Но все, что ты делаешь, ты по-прежнему должен делать сам.

Иначе говоря, ты сам рисуешь свой уже взрослый портрет и только от тебя зависит, останешься ты в истории своего вида спорта как незаурядная личность или же всего-навсего как «талантливая мышца», по меткому выражению Алексея Николаевича Мишина.

Важно вовремя понять простую вещь: нет ничего стыдного в том, чтобы чего-то не знать и не уметь. Стыдно иметь миллион возможностей чему-то научиться и не пошевелить пальцем, чтобы этим воспользоваться», – написала Вайцеховская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Вайцеховской
logoсборная России
Елена Вайцеховская
женское катание
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