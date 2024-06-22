Корейские фигуристки, дисквалифицированные за сексуальные домогательства, требуют повторного рассмотрения дела

Корейские фигуристки, отстраненные за домогательства, требуют пересмотра дела.

Ранее дисциплинарный комитет Союза конькобежцев Кореи (СКК) отстранил двух фигуристок за домогательства к спортсмену-юниору во время сборов национальной команды в Италии.

Спортсменки намерены обратиться в организации более высокого уровня, чем СКК.

СКК сообщит об инциденте в Центр спортивной этики независимо от результатов повторного рассмотрения дела.

Топ-фигуристок из Кореи обвиняют в сексуальных домогательствах к юниору. Что-о-о?