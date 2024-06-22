Корейские фигуристки, дисквалифицированные за сексуальные домогательства, требуют повторного рассмотрения дела

Теги происшествия сборная Южной Кореи мужское катание женское катание Фигурное катание

Корейские фигуристки, отстраненные за домогательства, требуют пересмотра дела.

Ранее дисциплинарный комитет Союза конькобежцев Кореи (СКК) отстранил двух фигуристок за домогательства к спортсмену-юниору во время сборов национальной команды в Италии. 

Спортсменки намерены обратиться в организации более высокого уровня, чем СКК. 

СКК сообщит об инциденте в Центр спортивной этики независимо от результатов повторного рассмотрения дела.

Топ-фигуристок из Кореи обвиняют в сексуальных домогательствах к юниору. Что-о-о?

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56 комментариев
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Ответ Девушка Безимени
А был ли мальчик?
Был мальчик. А стал мужчина!
Всех троих - наградить!
+32
-4
+28
Ответ Ozz99
Равноправие должно быть равноправным. Как бы вы сказали будь это фигуристы пристающие к юниорке?
Причем здесь равные права? П
Разве это юноша подал в суд, а ему отказывают в праве на самозащиту?
Ну а если серьезно - девушки и юноши разные! По физиологии, по физической силе, по природному назначению (да-да). Если идти до конца - то мужчины и женщины должны одинаково служить в армии, носить одинаковую одежду, и не забудьте обязать мужчин рожать!!
Поэтому нет - приставания 20-ти летнего мужчины к 15-ти летней девочке не тоже самое, что приставания 20-ти летней фигуристки к юноше. И не нужно натягивать сову на глобус.
+32
-10
+22
Ответ Адриана
Да верните девчонок, не раздувайте скандал. Можно же как-то более лояльно наказать. Впереди Олимпиада. Слишком жестокое наказание.
Равноправие должно быть равноправным. Как бы вы сказали будь это фигуристы пристающие к юниорке?
+28
-9
+19
Да верните девчонок, не раздувайте скандал. Можно же как-то более лояльно наказать. Впереди Олимпиада. Слишком жестокое наказание.
+30
-15
+15
Бухать не нужно было во время сборов - и не было бы проблем. А потом жалуются, что российские фигуристки лучше прыгают. Какие уж тут четверные прыжки, если корейские сборницы на сборах черт-те чем занимаются))
+24
-10
+14
Солидарна с фигуристками - не верю я в сексуальные домогательства. Ну зачем домогаться ребёнка ростом 152 см - да они обе чуть не на голову выше его. Алкоголь в голову ударил - вот и понеслось веселье: возможно, какой-то розыгрыш, в крайнем случае - флирт, возможно, сам мальчик на что-то обиделся - и вот так отомстил. Думаю, слишком строгое наказание за подростковые гормоны.
+19
-5
+14
Ответ Wintersun
Мутная история. Расчистили дорогу для Сакамото, теперь и соперниц у нее не осталось.
Вряд ли корейская федерация заинтересована в расчистке дороги для Сакамото
+14
-1
+13
А был ли мальчик?
+18
-6
+12
Ответ Ozz99
Равноправие должно быть равноправным. Как бы вы сказали будь это фигуристы пристающие к юниорке?
Ну так мальчик же заглянул к девушкам. Раздули из-за ерунды. Сейчас каждый чих - " сексуальное домогательство". Или это кому-то выгодно. У них свои игры. А девчонок жаль.
+21
-10
+11
нужен следственный эксперимент
+13
-3
+10
Корейские фигуристки, дисквалифицированные за сексуальные домогательства, требуют продолжения банкета.
+19
-10
+9
Ответ Адриана
Ну так мальчик же заглянул к девушкам. Раздули из-за ерунды. Сейчас каждый чих - " сексуальное домогательство". Или это кому-то выгодно. У них свои игры. А девчонок жаль.
Когда девушка заглядывает к мальчикам это не служит оправданием для мальчиков. Поддержу предыдущего комментатора - равноправие должно быть равноправным
+14
-6
+8
Ну, оштрафовали бы их серьезно, или что там может быть в этом случае (условный срок?), на что тянет их проступок, не сильна в таких вопросах.... выплата серьезной суммы в качестве моральной компенсации пострадавшей стороне, публичные извинения... Но зачем от соревнований отстранять?
+8
0
+8
Ну и правильно, что требуют пересмотра. Нужно до последнего бороться.
+7
0
+7
Вместо подготовки к сезону и соревнований разбирательства.
+11
-4
+7
Ответ Девочка с севера
А наши прям такие примерные...
Причём тут наши? При любой ерунде приплетаете
+13
-6
+7
Мутная история. Расчистили дорогу для Сакамото, теперь и соперниц у нее не осталось.
+15
-9
+6
Начать предлагают с повторного рассмотрения мальчика.
+7
-1
+6
Ответ culpa
Был мальчик. А стал мужчина! Всех троих - наградить!
Белиссимо
+8
-3
+5
Ответ Ozz99
Равноправие должно быть равноправным. Как бы вы сказали будь это фигуристы пристающие к юниорке?
ну и что б они с ним сделали? Начнём с того, что мальчик сам пришёл к ним в гости, никто его насильно не тянул. Пришёл мальчик, вместе выпили, по приставали, а потом когда кто то или из тренеров застукал или сдал, то мальчик слился под предлогом того, что он не совершеннолетний и вообще не при делах.
+7
-3
+4
Ответ Франк Небо
Напомню, что мы живём в мире, где за простой поцелуй совершённый между двумя совершеннолетними хотят посадить в тюрьму на 2,5 года. Поэтому 3 года простого отстранения за домогательство человека младше возраста согласия - ещё по божески выглядит.
В таком случае, должен быть суд. Все равно наказание странное. При чем тут отстранение от спорта. Для девушек и так это будет серьезным уроком.
+4
0
+4
Что-то не верится, что Хаен Ли нанесла психическую травму юниору, с которым, похоже, она встречалась уже минимум год.
Надеюсь, девушкам снизят наказание.
+6
-2
+4
Ответ Адриана
Ну так мальчик же заглянул к девушкам. Раздули из-за ерунды. Сейчас каждый чих - " сексуальное домогательство". Или это кому-то выгодно. У них свои игры. А девчонок жаль.
Сексуальное надругательство над 15летним парнем при возрасте согласия в 16 лет - это вам не каждый чих.
+14
-10
+4
Ответ U-hoho
Причем здесь равные права? П Разве это юноша подал в суд, а ему отказывают в праве на самозащиту? Ну а если серьезно - девушки и юноши разные! По физиологии, по физической силе, по природному назначению (да-да). Если идти до конца - то мужчины и женщины должны одинаково служить в армии, носить одинаковую одежду, и не забудьте обязать мужчин рожать!! Поэтому нет - приставания 20-ти летнего мужчины к 15-ти летней девочке не тоже самое, что приставания 20-ти летней фигуристки к юноше. И не нужно натягивать сову на глобус.
Девушки и юноши разные - это правда. Но идите до конца - разные девушки и разные юноши - довольно разные. И если среднестатистический юноша сильнее физиологически среднестатистической девушки, это не значит, что каждый юноша сильнее каждой девушки.
Поэтому да - приставания 20летнего мужчины к 15летней и приставание 20летней женщины к 15летнему - это одно и то же. И вот это является здоровым равноправием.
+12
-9
+3
Ответ Lilia Sadykova
ну и что б они с ним сделали? Начнём с того, что мальчик сам пришёл к ним в гости, никто его насильно не тянул. Пришёл мальчик, вместе выпили, по приставали, а потом когда кто то или из тренеров застукал или сдал, то мальчик слился под предлогом того, что он не совершеннолетний и вообще не при делах.
Так пишите, будто лично всё видели. Это лишь ваша интерпретация, не более. Про то, что мальчик был пьяным, не говорилось нигде, как о произошедшем стало известно, сдал кто-то или спалили, тоже нигде не говорилось.
+3
0
+3
Как я понял, изначально корень проблемы был в том, что эти фигуристки бухали. Потом стали расследовать дело и выяснилось, что к ним еще и пацан приходил. Парня отмазали, так как чемпион среди юниоров, надежда страны, а девки по-любому на наказание тянули.
+6
-3
+3
Они не домогались, а общались и игрались...
+6
-3
+3
Ответ Девушка Безимени
Белиссимо
Первые две буквы надо поменять местами
+3
-1
+2
Ответ Katerina Sunny
Вместо подготовки к сезону и соревнований разбирательства.
Не думаю, что фигуристкам грозят сезон и соревнования в этой ситуации. У них теперь времени полно, пусть разбираются.
+2
0
+2
Ответ U-hoho
Причем здесь равные права? П Разве это юноша подал в суд, а ему отказывают в праве на самозащиту? Ну а если серьезно - девушки и юноши разные! По физиологии, по физической силе, по природному назначению (да-да). Если идти до конца - то мужчины и женщины должны одинаково служить в армии, носить одинаковую одежду, и не забудьте обязать мужчин рожать!! Поэтому нет - приставания 20-ти летнего мужчины к 15-ти летней девочке не тоже самое, что приставания 20-ти летней фигуристки к юноше. И не нужно натягивать сову на глобус.
Обалдеть, Причем здесь вообще физическая сила в вопросах сексуального насилия, когда есть алкоголь и куча приемов эмоциональной манипуляции? Тем более, в данном конкретном случае и в физической силе никакой разницы между этими фигуристками и 15-летним подростком, скорее всего, не было. А если пострадавший и правда тот, имя которого иногда упоминают, то он вообще на вид выглядит как 11-12-летний мальчик. Это просто чудовищно. Ну и в принципе сексуальное насилие вообще совершенно не о том, кто кого сильнее. Любого мужика можно напоить и воспользоваться им для своих целей. Таких историй полно -- оглянитесь вокруг просто немного.

А если вокруг не найдете (потому что не каждый расскажет об этом из-за до сих пор существующей стигмы вокруг этой темы), то почитайте истории по хэштегу #MeTooGarcons на Твиттере или Инста, который создали параллельно #MeToo -- найдете много подобных историй, случившихся с мальчиками как раз примерно такого возраста. Этого полно в киноиндустрии (хэштег запустил как раз французский актер), полно и в спорте.

Поэтому да, представьте себе, нет никакой разницы тут, все равны перед законом. Насилие существует в обе стороны.
В этой истории можно только пожелать жертве забыть все случившееся как страшный сон. А девам -- сказать до свидания. Их спортивные карьеры, естественно, закончены.
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