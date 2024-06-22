Корейские фигуристки, дисквалифицированные за сексуальные домогательства, требуют повторного рассмотрения дела
Корейские фигуристки, отстраненные за домогательства, требуют пересмотра дела.
Ранее дисциплинарный комитет Союза конькобежцев Кореи (СКК) отстранил двух фигуристок за домогательства к спортсмену-юниору во время сборов национальной команды в Италии.
Спортсменки намерены обратиться в организации более высокого уровня, чем СКК.
СКК сообщит об инциденте в Центр спортивной этики независимо от результатов повторного рассмотрения дела.
Топ-фигуристок из Кореи обвиняют в сексуальных домогательствах к юниору. Что-о-о?
Всех троих - наградить!
Разве это юноша подал в суд, а ему отказывают в праве на самозащиту?
Ну а если серьезно - девушки и юноши разные! По физиологии, по физической силе, по природному назначению (да-да). Если идти до конца - то мужчины и женщины должны одинаково служить в армии, носить одинаковую одежду, и не забудьте обязать мужчин рожать!!
Поэтому нет - приставания 20-ти летнего мужчины к 15-ти летней девочке не тоже самое, что приставания 20-ти летней фигуристки к юноше. И не нужно натягивать сову на глобус.
Надеюсь, девушкам снизят наказание.
Поэтому да - приставания 20летнего мужчины к 15летней и приставание 20летней женщины к 15летнему - это одно и то же. И вот это является здоровым равноправием.
А если вокруг не найдете (потому что не каждый расскажет об этом из-за до сих пор существующей стигмы вокруг этой темы), то почитайте истории по хэштегу #MeTooGarcons на Твиттере или Инста, который создали параллельно #MeToo -- найдете много подобных историй, случившихся с мальчиками как раз примерно такого возраста. Этого полно в киноиндустрии (хэштег запустил как раз французский актер), полно и в спорте.
Поэтому да, представьте себе, нет никакой разницы тут, все равны перед законом. Насилие существует в обе стороны.
В этой истории можно только пожелать жертве забыть все случившееся как страшный сон. А девам -- сказать до свидания. Их спортивные карьеры, естественно, закончены.