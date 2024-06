«Образ – девушка Бонда». Алина Горбачева показала тизер новой программы

Алина Горбачева показала отрывки своей новой программы.

На видео наложена песня The World Is Not Enough группы Garbage – саундтрек к фильму про Джеймса Бонда.

«Девушка Бонда – образ для одной из моих новых программ. Об идее создания и постановке я расскажу на прокатах, а пока небольшой тизер», – написала фигуристка.