«Образ – девушка Бонда». Алина Горбачева показала тизер новой программы

Теги сборная России видео женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева показала отрывки своей новой программы.

На видео наложена песня The World Is Not Enough группы Garbage – саундтрек к фильму про Джеймса Бонда.

«Девушка Бонда – образ для одной из моих новых программ. Об идее создания и постановке я расскажу на прокатах, а пока небольшой тизер», – написала фигуристка. 

54 комментария
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По-моему «девушка Бонда» образ совсем не для Горбачевой.
И дело не во внешности, она зачастую вторична.
Героиня Бонда- яркая, вызывающе красивая женщина с загадкой, женщина в беде.
Пока Алина Г- испуганный старательный ребенок, как это все сядет на нее сложно представить)
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Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Как раз под "Writings on the wall" и "Skyfall" уже катались, да даже под "Diamonds are forever") Под "The World Is Not Enough" что-то не примомню. В фигурном катании эту песню сложно назвать заезженной.
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А классно смотрится Алина в этом образе!
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Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
лови минус, Ширли Мэнсон незаслуженно мало на аренах фк
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Взрослеет Алина, и образы вместе с нею. Почему нет. Очень интересно!
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Алина выразительная фигуристка со своим стилем , программы у нее всегда интересные . Удачи в новом сезоне ! Дерзай , желаю , чтобы задуманное свершилось .
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На контрольных прокатах будет разнообразие программ в различных жанрах. Сезон обещает быть интересным в этом плане.
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Красиво, и Алине идёт, мне кажется. Надеюсь, программа снова будет интересной, необычной и красивой. Алина катается всё лучше и лучше. Удачи и успехов в сезоне.
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Алине хорошие программы ставят, но кажется она ещё не доросла до девушки Бонда. Просто она пока выглядит как девочка юниорка
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Судя по отрывку, должно получиться неплохо. А трек, вообще огонь.
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Красиво. Кораблик переходящий в ина бауэр- интересное хорео решение
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Ответ RMandYNWA
По-моему «девушка Бонда» образ совсем не для Горбачевой. И дело не во внешности, она зачастую вторична. Героиня Бонда- яркая, вызывающе красивая женщина с загадкой, женщина в беде. Пока Алина Г- испуганный старательный ребенок, как это все сядет на нее сложно представить)
А точно также, как сел восток в прошлой КП. Физкультурно и нервно-старательно. Будет показывать фитнес.
+15
-9
+6
Одна из лучших песен этой группы, прекрасный выбор музыки, еще и оригинал, что радует)) Жду новый номер Алины, заинтриговали, должно быть очень мощно и интересно. Алина запросто может быть четкой и резкой, прям вижу ее в этом образе, и пусть все получится!
+8
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Алина Горбачева с глазами испуганного Бемби и девушка Бонда? Ну не знаю, не знаю... Так-то она интересная фигуристка, но все же мне кажется это не ее образ. Ну, посмотрим...
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У Алины всегда интересные программы, наверняка, и эта не будет исключением, здорово, что уже начали выкладывать отрывки.
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Супер!
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Ответ Амонра
жаль, что только в этом плане(
Сами прокаты и соревнования внесут ясность, кто как готов и на каком уровне будет соперничество и конкуренция.
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Ответ Arraches
Горбачёва была интереснее , ее и пропихивать не нужно . Садкова « раскисает», где энергия , хотя бы спортивная злость ?
А вы прокаты Горбачевой в прошедшем сезоне точно видели? Технику на чр она проиграла даже "раскисшей" Садковой
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Алина , на мой взгляд, органично вписывается в данный образ, будет интересно увидеть эту программу полностью.
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Выглядит интересно.
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Даже не ожидала, что у Алины получится так здорово, она такая пластичная, загадочная, плюс, интересные находки в движениях, красивое катание, прям супер! Молодцы!!!
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Что-то в этом сезоне пропихнули именно Горбачеву, а не Садкову, причем компами вытянули
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У меня Алина совсем не ассоциируется с девушкой Бонда, но на видео смотрится круто. Думаю, будет интересная программа.
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На мой взгляд, Алине очень подойдёт такая программа.
Почему -то, когда прочитала про образ девушки Бонда, сразу в уме всплыла музыка, которая в самом начале тизера ) А The World Is Not Enough мне вообще очень нравится.
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Алина Garbage-ова
+7
-5
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Начало красивое
+3
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Ответ Док Аксель
Сами прокаты и соревнования внесут ясность, кто как готов и на каком уровне будет соперничество и конкуренция.
я имела ввиду отсутствие международки(все равно больно и обидно за наших спортсменов)
+2
-1
+1
Музыка очень подходит Алине
+4
-3
+1
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Вообще -то там в самом начале и звучит "Writing on the wall" )
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Ответ Большой Влад
Всё будет впустую, если не будет ультра-си.
Что вы имеете в виду под "впустую" ? И да, покажите мне ультра-си у Синицыной и Фроловой.
+3
-2
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