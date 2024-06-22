«Образ – девушка Бонда». Алина Горбачева показала тизер новой программы
Алина Горбачева показала отрывки своей новой программы.
На видео наложена песня The World Is Not Enough группы Garbage – саундтрек к фильму про Джеймса Бонда.
«Девушка Бонда – образ для одной из моих новых программ. Об идее создания и постановке я расскажу на прокатах, а пока небольшой тизер», – написала фигуристка.
И дело не во внешности, она зачастую вторична.
Героиня Бонда- яркая, вызывающе красивая женщина с загадкой, женщина в беде.
Пока Алина Г- испуганный старательный ребенок, как это все сядет на нее сложно представить)
Почему -то, когда прочитала про образ девушки Бонда, сразу в уме всплыла музыка, которая в самом начале тизера ) А The World Is Not Enough мне вообще очень нравится.