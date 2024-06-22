Татьяна Тарасова: «Нельзя сказать, что Роднина – недалекий человек. Но ее очень много лет нет в фигурном катании, она работает в Госдуме»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Ирина Роднина Этери Тутберидзе Фигурное катание

Тарасова отреагировала на слова Родниной о тренерской работе Тутберидзе.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сказала «Спорт-Экспрессу»: «Я бы задала вопрос Тутберидзе, насколько это профессионально – готовить спортсмена на полтора сезона?»

«Нельзя сказать, что она недалекий человек. Но ее очень много лет нет в фигурном катании. Она работает в Госдуме, и думаю, что там есть вопросы, которые она знает лучше, чем то, чем занимается Этери Георгиевна.

Естественно, мне нравится работа Тутберидзе, потому что она открывает новые таланты и представляет их на весь мир», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга

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29 комментариев
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Нельзя сказать, что она недалёкий человек, но она много лет работает в ГД, так что,можно утверждать, это так и есть, добавила И Тарасова
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В своё время Ирину Константиновну выдвинули в депутаты. С тех пор никак не могут задвинуть обратно!
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Пошел опрос, кому не нравится работа Тутберидзе? Эх, Яна, не на ту дорожку вы встали со святым человеком.
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ТАТ о влиянии госдумы на интеллект бывших спортсменов
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Судя по ответам Родниной о современном фигурном катании, о работе тренеров, видно, что она перетрудилась в ГД.
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В Госдуме уже давно не работают,а просто получают большие деньги за поддержку существующего режима.
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У Тарасовой дилемма - есть хороший повод помириться с Родниной на почве ненависти к Тутберидзе, но страшно после прошлых набросов)
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Да, Татьяна Анатольевна, несколько лет назад Вы были более конкретны в отношении Ирины Константиновны
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Ответ Westmoreland
Нельзя сказать, что она недалёкий человек, но она много лет работает в ГД, так что,можно утверждать, это так и есть, добавила И Тарасова
🤣
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Можно.
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Ответ Док Аксель
Судя по ответам Родниной о современном фигурном катании, о работе тренеров, видно, что она перетрудилась в ГД.
Раз перетрудилась, пусть идет на покой. Никто не расстроится.
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Битва на клюшках)
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С слов Ирины Константиновны - фигурное катание она не смотрит, так как оно ей уже давно неинтересно ;)
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Ответ Варлампий Варлампий
бабушки закусились
Удивительные старушки, никак не могут забыть обиды давно минувших дней.
Казалось бы, если даже не простили друг друга, то хотя бы закройте публичные подколы., возраст предполагает как минимум сдержанность. Про мудрость речи не идёт.
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Ответ Девушка Безимени
Что значит И?
И - десятая буква русского алфавита
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Ответ Девушка Безимени
А в вашем комменте?
Мой коммент выше - ответ на вопрос "что значит И". Остальные комменты не мои
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Ответ Matador
А Тарасова разве работает? :)
ну на ставке тренера состоит))))))
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В этой марионеточной конторе не работают а, выполняют все указания, вышестоящих организаций. Абсолютно все.
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пошла жаришка
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бабушки закусились
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