Татьяна Тарасова: «Нельзя сказать, что Роднина – недалекий человек. Но ее очень много лет нет в фигурном катании, она работает в Госдуме»

Тарасова отреагировала на слова Родниной о тренерской работе Тутберидзе.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка сказала «Спорт-Экспрессу»: «Я бы задала вопрос Тутберидзе, насколько это профессионально – готовить спортсмена на полтора сезона?»

«Нельзя сказать, что она недалекий человек. Но ее очень много лет нет в фигурном катании. Она работает в Госдуме, и думаю, что там есть вопросы, которые она знает лучше, чем то, чем занимается Этери Георгиевна.

Естественно, мне нравится работа Тутберидзе, потому что она открывает новые таланты и представляет их на весь мир», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга