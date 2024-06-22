Татьяна Тарасова: «Нельзя сказать, что Роднина – недалекий человек. Но ее очень много лет нет в фигурном катании, она работает в Госдуме»
Тарасова отреагировала на слова Родниной о тренерской работе Тутберидзе.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сказала «Спорт-Экспрессу»: «Я бы задала вопрос Тутберидзе, насколько это профессионально – готовить спортсмена на полтора сезона?»
«Нельзя сказать, что она недалекий человек. Но ее очень много лет нет в фигурном катании. Она работает в Госдуме, и думаю, что там есть вопросы, которые она знает лучше, чем то, чем занимается Этери Георгиевна.
Естественно, мне нравится работа Тутберидзе, потому что она открывает новые таланты и представляет их на весь мир», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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Казалось бы, если даже не простили друг друга, то хотя бы закройте публичные подколы., возраст предполагает как минимум сдержанность. Про мудрость речи не идёт.