Жулин о слушаниях в CAS по распределению медалей командного турнира: «Не вижу смысла ждать изменения ситуации в нашу пользу»

Жулин считает, что решение по медалям командника будет не в пользу России.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд ( ) 12 июня проведет слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота и опустилась на третье место.

«Во-первых, если проанализировать все, что происходило до этого, вывод один – любое решение по этой апелляции будет не в пользу России. Поэтому не вижу смысла ждать какого-то изменения этой ситуации в нашу пользу.

Во-вторых, просматривается некая взаимосвязь объявленной даты с событиями в нашей стране – слушания пройдут в день церемонии открытия Игр БРИКС. Не исключаю, что это сделано умышленно, чтобы побольнее уколоть российский спорт в этот день», – сказал .