Жулин о слушаниях в CAS по распределению медалей командного турнира: «Не вижу смысла ждать изменения ситуации в нашу пользу»

Теги сборная России Александр Жулин CAS Олимпиада-2022 командные соревнования Игры БРИКС Фигурное катание

Жулин считает, что решение по медалям командника будет не в пользу России.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 12 июня проведет слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота и опустилась на третье место.

«Во-первых, если проанализировать все, что происходило до этого, вывод один – любое решение по этой апелляции будет не в пользу России. Поэтому не вижу смысла ждать какого-то изменения этой ситуации в нашу пользу.

Во-вторых, просматривается некая взаимосвязь объявленной даты с событиями в нашей стране – слушания пройдут в день церемонии открытия Игр БРИКС. Не исключаю, что это сделано умышленно, чтобы побольнее уколоть российский спорт в этот день», – сказал Александр Жулин.

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4 комментария
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Господи, да кто знает дату открытия этих ваших брикс-игр, дружбы и чего-там еще. Ее в России-то знают?
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Вряд ли кто-то нарочно выбирал дату, ориентируясь на игры БРИКС. Дату их начала и в России-то не все знают. Просто так совпало.
А вот насчет пересмотра результатов ОИ - согласна с Жулиным. В лучшем случае оставят россиянам бронзу, в худшем - вообще ничего. Но если бронзу, то ребята хоть смогут наконец призовые свои получить и оставить всю эту историю в прошлом.
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А Коган и Рулидзе увидели какой-то смысл в подаче иска и потратили государственные деньги.
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Ответ Viks
А Коган и Рулидзе увидели какой-то смысл в подаче иска и потратили государственные деньги.
Смысл здесь только один- не потерять свои места...
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