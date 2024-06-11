Жулин о слушаниях в CAS по распределению медалей командного турнира: «Не вижу смысла ждать изменения ситуации в нашу пользу»
Жулин считает, что решение по медалям командника будет не в пользу России.
Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 12 июня проведет слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота и опустилась на третье место.
«Во-первых, если проанализировать все, что происходило до этого, вывод один – любое решение по этой апелляции будет не в пользу России. Поэтому не вижу смысла ждать какого-то изменения этой ситуации в нашу пользу.
Во-вторых, просматривается некая взаимосвязь объявленной даты с событиями в нашей стране – слушания пройдут в день церемонии открытия Игр БРИКС. Не исключаю, что это сделано умышленно, чтобы побольнее уколоть российский спорт в этот день», – сказал Александр Жулин.
А вот насчет пересмотра результатов ОИ - согласна с Жулиным. В лучшем случае оставят россиянам бронзу, в худшем - вообще ничего. Но если бронзу, то ребята хоть смогут наконец призовые свои получить и оставить всю эту историю в прошлом.