Тарасова о слушаниях в CAS по распределению медалей командного турнира: «Я уже ничего от этого рассмотрения не жду»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 командные соревнования Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об апелляциях по поводу медалей командного турнира.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 12 июня проведет слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота и опустилась на третье место.

«Я уже ничего от этого рассмотрения не жду», – сказала Тарасова.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что она не ждет,естественно. А как наши ребята и их тренеры? Наверно ждут.
0
0
0
«Я уже ничего от этого рассмотрения не жду», – сказала Тарасова. --- А зачем иск подавали? Он же денег стоит.
0
0
0
Да и никто не ждёт...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий