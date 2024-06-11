Тарасова о слушаниях в CAS по распределению медалей командного турнира: «Я уже ничего от этого рассмотрения не жду»

Татьяна Тарасова высказалась об апелляциях по поводу медалей командного турнира.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд ( ) 12 июня проведет слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота и опустилась на третье место.

«Я уже ничего от этого рассмотрения не жду», – сказала .