Тарасова о слушаниях в CAS по распределению медалей командного турнира: «Я уже ничего от этого рассмотрения не жду»
Татьяна Тарасова высказалась об апелляциях по поводу медалей командного турнира.
Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 12 июня проведет слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота и опустилась на третье место.
«Я уже ничего от этого рассмотрения не жду», – сказала Тарасова.