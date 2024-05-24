Авербух о переходе Самоделкиной: «Пожелаю Софье удачи, пусть все спортсменки катаются»

Теги Илья Авербух сборная Казахстана женское катание переходы Р-Спорт Софья Самоделкина Фигурное катание

Илья Авербух высказался о переходе Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Я не знаю, в какой форме сейчас находится Софья Самоделкина, потому что уже два года ее никто не видел на льду.

У нас сейчас в женском одиночном катании есть огромное количество талантливых девушек и между ними идет сильнейшая конкуренция.

Пожелаю Софье удачи, пусть все спортсменки катаются», – сказал Авербух.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

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2 комментария
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Сильнейшая конкуренция идёт за что?
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