Шома Уно: «Я доволен карьерой. С ростом 1,57 м не так уж много видов спорта, в которых я мог бы выделяться»

Теги сборная Японии мужское катание Шома Уно Фигурное катание

Японский фигурист Шома Уно рассказал о планах после завершения карьеры.

В мае двукратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпийских игр объявил об уходе из спорта в возрасте 26 лет.

«Я чувствую, что доволен своей карьерой. С ростом 1,57 м у меня было не так уж много видов спорта, в которых я мог бы выделяться. 

Мне повезло попасть в фигурное катание, и я чувствую себя счастливым. Негативных мыслей на этот счет у меня никогда не было», – приводит слова Уно Mainichi.

«Я продолжу свой путь в фигурном катании, но в статусе профессионала. И вообще не ощущаю грусти, ведь я продолжу кататься.

Конечно, приятно слышать, что многие переживают из-за моего ухода, но я открываю новую главу, где тоже буду стараться изо всех сил. И надеюсь, меня продолжат поддерживать.

Я благодарен за то, что у меня была возможность открыть для себя фигурное катание, и даже удивлен. Никогда не думал, что оставлю след на Олимпийских играх, которые когда-то смотрел по телевизору. А еще три-четыре года назад не думал, что смогу выиграть чемпионат мира», – цитирует фигуриста Kyodo.

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8 комментариев
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Шоме не о чём сожалеть: серебро и бронза ОИ, два золота ЧМ.
Шома, удачи в шоу и дальнейшей жизни, буду скучать на соревнованиях.
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у Шомы отличная карьера, ему точно не о чем сожалеть
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Удачи Шомо во всём!
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На льду Шома выглядит гигантом фк. Он заполняет собой весь каток!
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Мал золотник да дорог
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Ответ Маргарита В Сафронова
На льду Шома выглядит гигантом фк. Он заполняет собой весь каток!
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Спасибо Шоме Уно, замечательному фигуристу, за его прекрасные выступления и яркие эмоции, которые он дарил своим болельщикам! Пусть новая глава в его жизни будет только счастливой!
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