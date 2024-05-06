Тарасова о деле Валиевой в швейцарском суде: «Не будут они пересматривать решение в нашу сторону. Сволочи!»
Татьяна Тарасова резко высказалась о деле Камилы Валиевой в суде Швейцарии.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации российской фигуристки на 4 года за допинг, срок отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Позже Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на это решение.
«Они уже осточертели насчет Камилы Валиевой! Не верю им абсолютно. Не будут они пересматривать решение в нашу сторону. Сволочи!» – ответила заслуженный тренер СССР Тарасова на вопрос о возможном затягивании дела.
Из-за дисквалификации Валиевой сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 и переместилась на третье место.
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