Тарасова о деле Валиевой в швейцарском суде: «Не будут они пересматривать решение в нашу сторону. Сволочи!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг женское катание Камила Валиева контент Фигурное катание

Татьяна Тарасова резко высказалась о деле Камилы Валиевой в суде Швейцарии.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации российской фигуристки на 4 года за допинг, срок отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Позже Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на это решение.

«Они уже осточертели насчет Камилы Валиевой! Не верю им абсолютно. Не будут они пересматривать решение в нашу сторону. Сволочи!» – ответила заслуженный тренер СССР Тарасова на вопрос о возможном затягивании дела.

Из-за дисквалификации Валиевой сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 и переместилась на третье место.

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14 комментариев
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Если сотрясать воздух оскорблениями типа "сволочи", дело этим не поправить. Надо признать, что российская сторона не сумела или не захотела защитить Валиеву. Так что сволочи точно не в КАС, ищите ближе...
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1,5 сезона осталось выждать и можно возвращаться, было бы желание. За это время привести себя в форму, изыскивать любую возможность тренироваться и тд. Что воздух сотрясать, проклинать и обзываться? Не для того делалось, чтобы подарки потом такие дарить.. Не будет никаких оправданий, даже если ТАТ матюкаться начнёт.
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«Не будут они пересматривать решение в нашу сторону. Сволочи!» --- Они не уполномочены. Но всё равно сволочи.
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Ответ Olga.t
Если сотрясать воздух оскорблениями типа "сволочи", дело этим не поправить. Надо признать, что российская сторона не сумела или не захотела защитить Валиеву. Так что сволочи точно не в КАС, ищите ближе...
... и Тарасова уже нашла, заявив, что у нас ничего не делается без ведома тренера.
+4
0
+4
Зачем кого-то сволочить, применила допинг, вольно или невольно, получила наказание, отбываешь
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Навеяло 😂 https://youtu.be/_id1Vn_zwiY?si=U8m1PZhQm6re1_X2
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Сволочи! Они убили Кенни! (с)
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Ответ Dina2
Абсолютно точный эпитет от Татьяны Анатольевны. Правдивый.
Не по адресу.
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Ответ Ебздрогыч
Сволочи! Они убили Кенни! (с)
до слёз, ###
+1
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