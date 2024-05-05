Акатьева оставит старые программы на новый сезон

Софья Акатьева оставит программы этого года на новый сезон.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24 из-за травмы.

— Планируешь ли ты оставлять свою короткую программу под вальс «Маскарад»?

— Мне моя короткая программа очень нравится. Сейчас ее накатываю, хочу показать и на соревнованиях.

— Под «Маскарад» выступали многие известные фигуристы, смотрела ли чьи-то прокаты перед подготовкой?

— Да, смотрела Максима Транькова с Татьяной Волосожар, очень нравится именно их исполнение. Они классно катали, с эмоциями. Когда ставили программу, Даниил Маркович (Глейхенгауз) показывал мне их дорожку, как нужно передавать образ так же, как и они — на «разрыв аорты».

— Произвольную оставите с прошлого сезона?

— Да, очень надеюсь и верю, что смогу показать ее зрителям, — сказала Акатьева.

Произвольная программа Акатьевой поставлена под саундтрек из фильма «Адмирал».