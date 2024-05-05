Акатьева оставит старые программы на новый сезон
Софья Акатьева оставит программы этого года на новый сезон.
Фигуристка пропустила сезон-2023/24 из-за травмы.
— Планируешь ли ты оставлять свою короткую программу под вальс «Маскарад»?
— Мне моя короткая программа очень нравится. Сейчас ее накатываю, хочу показать и на соревнованиях.
— Под «Маскарад» выступали многие известные фигуристы, смотрела ли чьи-то прокаты перед подготовкой?
— Да, смотрела Максима Транькова с Татьяной Волосожар, очень нравится именно их исполнение. Они классно катали, с эмоциями. Когда ставили программу, Даниил Маркович (Глейхенгауз) показывал мне их дорожку, как нужно передавать образ так же, как и они — на «разрыв аорты».
— Произвольную оставите с прошлого сезона?
— Да, очень надеюсь и верю, что смогу показать ее зрителям, — сказала Акатьева.
Произвольная программа Акатьевой поставлена под саундтрек из фильма «Адмирал».
Здоровья и полного восстановления .
Удачи ей в следующем сезоне, пусть все задуманное получится!
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