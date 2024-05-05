Акатьева оставит старые программы на новый сезон

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Софья Акатьева оставит программы этого года на новый сезон.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24 из-за травмы.

— Планируешь ли ты оставлять свою короткую программу под вальс «Маскарад»?

— Мне моя короткая программа очень нравится. Сейчас ее накатываю, хочу показать и на соревнованиях.

— Под «Маскарад» выступали многие известные фигуристы, смотрела ли чьи-то прокаты перед подготовкой?

— Да, смотрела Максима Транькова с Татьяной Волосожар, очень нравится именно их исполнение. Они классно катали, с эмоциями. Когда ставили программу, Даниил Маркович (Глейхенгауз) показывал мне их дорожку, как нужно передавать образ так же, как и они — на «разрыв аорты».

— Произвольную оставите с прошлого сезона?

— Да, очень надеюсь и верю, что смогу показать ее зрителям, — сказала Акатьева. 

Произвольная программа Акатьевой поставлена под саундтрек из фильма «Адмирал». 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Главное полностью восстановиться, после травмы. Удачи СуперСонику!
+4
0
+4
Здоровья и успехов Соне. Очень хочется видеть её на соревноаательном льду, пусть всё получится в новом сезоне.
+2
0
+2
Ну и хорошо. КП великолепна.
Здоровья и полного восстановления .
+1
0
+1
Карнавал Сони очень запоминающаяся программа, и костюм и музыка удивительно идут утонченной элегантной красоте Софьи)
Удачи ей в следующем сезоне, пусть все задуманное получится!
Адель и СуперСоник сейчас самые яркие наши звездочки во взрослых
+1
0
+1
Надеялась на новые программы, но надеюсь, что Соня будет в хорошей форме!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий