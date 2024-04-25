Железняков о допинге Валиевой: «Считаю, что это была подстава. Нужно опросить все окружение фигуристки»

Железняков выступил за проверку окружения Валиевой в связи с допинговым делом.

– Вы призвали проверить на детекторе лжи окружение Валиевой. Есть сомнения относительно него?

– Это как одна из гипотез. Могло произойти, что угодно – это могло быть подставой. Чтобы проработать все версии и найти правду, все методы хороши. Нужно опросить все окружение фигуристки. Что в этом такого? Чтобы докопаться до истины, нужно цепляться за все вещи. Какие-то неадекватные люди начали писать, что я ушел из штаба Тутберидзе, чтобы избежать расследования. После этого я предложил пройти всем проверку на детекторе лжи.

– Вам не хочется вступить в перепалку с такими комментаторами?

– Нет, потому что я понимаю, что это неадекватные недоброжелатели, у которых поплыла кукуха. Раньше я переживал, а сейчас отношусь к такому спокойно.

– Что будет с Камилой? Она завершит карьеру?

– Я обожаю Камилу за ее трудолюбие и усердие. Она просто классный человек. Я бы очень хотел, чтобы вернулась и продолжила профессиональную карьеру. Конечно, будет очень сложно, но я бы очень хотел, чтобы она ещё показала себя.

– Как думаете, Камила виновата в этой ситуации?

– Давайте рассуждать логически. Один из лучших спортсменов в мире, понимая, какие турниры у него на носу, целенаправленно что-то употребляет? Фигуристы такого уровня очень осторожны в употреблении лекарств и других веществ. Я считаю, что это была подстава.

Каким образом это произошло – одному Богу известно, потому что нет никаких доказательств. Именно поэтому я предлагаю пробовать все. Я уверен, что Камила в этом не виновата. Возможно, ей что-то подсыпали в пищу или воду, но она по-прежнему не виновата в этом. Над этим рассуждать можно очень долго.

– Общались с Камилой во время расследования?

– Ее мурыжат со всех сторон, я специально старался ее не беспокоить. Камила постоянно находилась под прессингом, а если бы ещё и педагог-хореограф ей об этом напоминал... Не нужно было мучать ребенка этими вопросами.

– Как она это переживала?

– Сначала она была очень подавлена. Она старалась этого не показывать, но было видно, что ей тяжело. При всем этом она тренировалась, как надо, и боролась со всем. Потом ее отпустило.

– Готовы взять ее в ваш штаб, если она закончит карьеру?

– Конечно, с удовольствием. Зная Камилу, и каким специалистом она может стать, я бы точно ее взял. Я обязательно буду приглашать ее на мастер-классы и сборы. Все будет зависеть от того, захочет ли она связать свою жизнь с этой деятельностью, – сказал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

Алексей Железняков о допинг-деле Валиевой: «Всех на детектор лжи! Копайте внутри, кто-то сыпанул»