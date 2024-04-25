Железняков о допинге Валиевой: «Считаю, что это была подстава. Нужно опросить все окружение фигуристки»

Теги сборная России допинг женское катание Алексей Железняков Камила Валиева Фигурное катание

Железняков выступил за проверку окружения Валиевой в связи с допинговым делом.

– Вы призвали проверить на детекторе лжи окружение Валиевой. Есть сомнения относительно него?

– Это как одна из гипотез. Могло произойти, что угодно – это могло быть подставой. Чтобы проработать все версии и найти правду, все методы хороши. Нужно опросить все окружение фигуристки. Что в этом такого? Чтобы докопаться до истины, нужно цепляться за все вещи. Какие-то неадекватные люди начали писать, что я ушел из штаба Тутберидзе, чтобы избежать расследования. После этого я предложил пройти всем проверку на детекторе лжи.

– Вам не хочется вступить в перепалку с такими комментаторами?

– Нет, потому что я понимаю, что это неадекватные недоброжелатели, у которых поплыла кукуха. Раньше я переживал, а сейчас отношусь к такому спокойно.

– Что будет с Камилой? Она завершит карьеру?

– Я обожаю Камилу за ее трудолюбие и усердие. Она просто классный человек. Я бы очень хотел, чтобы Валиева вернулась и продолжила профессиональную карьеру. Конечно, будет очень сложно, но я бы очень хотел, чтобы она ещё показала себя.

– Как думаете, Камила виновата в этой ситуации?

– Давайте рассуждать логически. Один из лучших спортсменов в мире, понимая, какие турниры у него на носу, целенаправленно что-то употребляет? Фигуристы такого уровня очень осторожны в употреблении лекарств и других веществ. Я считаю, что это была подстава.

Каким образом это произошло – одному Богу известно, потому что нет никаких доказательств. Именно поэтому я предлагаю пробовать все. Я уверен, что Камила в этом не виновата. Возможно, ей что-то подсыпали в пищу или воду, но она по-прежнему не виновата в этом. Над этим рассуждать можно очень долго.

– Общались с Камилой во время расследования?

– Ее мурыжат со всех сторон, я специально старался ее не беспокоить. Камила постоянно находилась под прессингом, а если бы ещё и педагог-хореограф ей об этом напоминал... Не нужно было мучать ребенка этими вопросами.

– Как она это переживала?

– Сначала она была очень подавлена. Она старалась этого не показывать, но было видно, что ей тяжело. При всем этом она тренировалась, как надо, и боролась со всем. Потом ее отпустило.

– Готовы взять ее в ваш штаб, если она закончит карьеру?

– Конечно, с удовольствием. Зная Камилу, и каким специалистом она может стать, я бы точно ее взял. Я обязательно буду приглашать ее на мастер-классы и сборы. Все будет зависеть от того, захочет ли она связать свою жизнь с этой деятельностью, – сказал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

Алексей Железняков о допинг-деле Валиевой: «Всех на детектор лжи! Копайте внутри, кто-то сыпанул»

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18 комментариев
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"Фигуристы такого уровня очень осторожны в употреблении лекарств и других веществ."
А нам рассказывали про чай и мороженое и сама Валиева на ЧР ехала с пирожным.
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+12
Ответ Katerina Sunny
"Фигуристы такого уровня очень осторожны в употреблении лекарств и других веществ." А нам рассказывали про чай и мороженое и сама Валиева на ЧР ехала с пирожным.
Заврались уже, позорище.
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Это он на ТШТ газует?
+7
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+5
Это Железняков о том, что Тутберидзе на детектор лжи?
Или как?
Или сначала деда, потом врача, потом уже г-жу тренера?
+7
-3
+4
Ответ pashkka
Это Железняков о том, что Тутберидзе на детектор лжи? Или как? Или сначала деда, потом врача, потом уже г-жу тренера?
Так деда ещё найти надо. А пока даже неизвестно, существует ли он
+4
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Давай, Железяка, как один из "окружения" фигуристки, расскажи нам как корабли бороздят большой театр )))
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Так Камила, как оказалось, и не одно лекарство "целенаправленно употребляла".
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С Железнякова и начнем опрос, он же был окружением фигуристки." Вы кормили КВ комплексом препаратов?"
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Железа, предлагаю начать с тебя.
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Железняков считает, Валиева сидит в бане. Все на своих местах.
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Хочу Камилу в Битву экстрасенсов гостем, там Швепсы всю правду скажут 💯
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В смысле "опросить"? Ну, их опросили. Копать надо, копать.
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Ответ pashkka
Это Железняков о том, что Тутберидзе на детектор лжи? Или как? Или сначала деда, потом врача, потом уже г-жу тренера?
После вынесения вердикта он видимо на эмоциях намекал на то, что подсыпали ей соперники. Думаю, и сейчас он имеет ввиду именно это окружение, а не тренеров
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