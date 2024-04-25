Федор Зонов: «После чемпионата России я залечивал старую травму, потом вошел обратно в свою форму. Сейчас со здоровьем все хорошо»

Теги травмы чемпионат России мужское катание Федор Зонов Турнир на призы ФФК Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигурист Федор Зонов рассказал о своем состоянии после травмы.

Сегодня Зонов занял четвертое место в короткой программе турнира на призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга», набрав 88,03 балла.

– Почему ты решил принять участие в этом турнире?

– Если бы я сам знал. Просто хотелось прилично завершить сезон, а не останавливаться на чемпионате России, где многое не удалось (Зонов занял 16-е место – Sports).

– Как оцените свое выступление сегодня?

– Можно было с флипа не падать, и тогда в целом было бы нормально.

– Какие планы по программам на следующий сезон?

– На новый сезон у нас поставлена половина произвольной программы, а короткую мы оставляем эту.

– В произвольной будут какие‑то эксперименты?

– Нет, хочется просто проехать программу и забыть.

– На дворе конец апреля, очень турниров много позади. Насколько сложно сейчас кататься?

– У меня было много турниров в первой половине сезона. А во второй – вот этот первый. После чемпионата России я залечивал старую травму, потом вошел обратно в свою форму. Сейчас со здоровьем все хорошо, – рассказал Зонов.

Турнир на призы Федерации Санкт-Петербурга. Даниелян выиграл короткую программу, Димитриев – 2-й, Анисимов – 3-й, Зонов – 4-й

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хорошие новости. Катается Фёдор, конечно, на загляденье.
+14
0
+14
Ответ suda net
Хорошие новости. Катается Фёдор, конечно, на загляденье.
Да, когда Федя в подходящей форме, то глаз от него на льду не оторвать . Успехов ему в ПП !
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий