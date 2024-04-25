Федор Зонов: «После чемпионата России я залечивал старую травму, потом вошел обратно в свою форму. Сейчас со здоровьем все хорошо»

Фигурист Федор Зонов рассказал о своем состоянии после травмы.

Сегодня Зонов занял четвертое место в короткой программе турнира на призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга», набрав 88,03 балла.

– Почему ты решил принять участие в этом турнире?

– Если бы я сам знал. Просто хотелось прилично завершить сезон, а не останавливаться на чемпионате России, где многое не удалось (Зонов занял 16-е место – Sports).

– Как оцените свое выступление сегодня?

– Можно было с флипа не падать, и тогда в целом было бы нормально.

– Какие планы по программам на следующий сезон?

– На новый сезон у нас поставлена половина произвольной программы, а короткую мы оставляем эту.

– В произвольной будут какие‑то эксперименты?

– Нет, хочется просто проехать программу и забыть.

– На дворе конец апреля, очень турниров много позади. Насколько сложно сейчас кататься?

– У меня было много турниров в первой половине сезона. А во второй – вот этот первый. После чемпионата России я залечивал старую травму, потом вошел обратно в свою форму. Сейчас со здоровьем все хорошо, – рассказал Зонов.

Турнир на призы Федерации Санкт-Петербурга. Даниелян выиграл короткую программу, Димитриев – 2-й, Анисимов – 3-й, Зонов – 4-й