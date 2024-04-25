Чернышенко о Медведевой: «В конкуренции рождаются победители. Евгения как никто это знает»
Чернышенко назвал Медведеву примером рождения победителей в конкуренции.
«В конкуренции рождаются победители. Евгения как никто это знает.
Такие ролевые модели, как Евгения, очень нужны, чтобы родители и сами дети принимали решение связать свою жизнь с активным образом жизни», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Женя, действительно достойный пример для многих
Женя действительно пример для подражания. И не только как спортсменка.