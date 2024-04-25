Чернышенко о Медведевой: «В конкуренции рождаются победители. Евгения как никто это знает»

Чернышенко назвал Медведеву примером рождения победителей в конкуренции.

«В конкуренции рождаются победители. как никто это знает.

Такие ролевые модели, как Евгения, очень нужны, чтобы родители и сами дети принимали решение связать свою жизнь с активным образом жизни», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.