Чернышенко о Медведевой: «В конкуренции рождаются победители. Евгения как никто это знает»

Теги сборная России Дмитрий Чернышенко женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Чернышенко назвал Медведеву примером рождения победителей в конкуренции.

«В конкуренции рождаются победители. Евгения как никто это знает.

Такие ролевые модели, как Евгения, очень нужны, чтобы родители и сами дети принимали решение связать свою жизнь с активным образом жизни», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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41 комментарий
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четкие и правильные слова,евгения прекрасный пример для подражания и в спорте и в жизни,великолепно сказано,женя умничка,красавица,талант,живёт интересной, активной насыщенной жизнью,радует своих поклонников,человек действия,с позитивной заряжающей энергетикой и ярчайшей харизмой!!!
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Женя сильная, трудолюбивая, яркая личность
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Спасибо, за прекрасные слова!
Женя, действительно достойный пример для многих
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неожиданно) и правильно сказано, Женя - достойный пример
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Без конкуренции не бывает побед, у Жени не простой спортивный путь, и поэтому многие юные фигуристки называют её своим кумиром
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Хорошие слова. Интересно, Женя была на этом мероприятии?
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На самом деле Евгения - отличный мотиватор. Слежу за ней с тех пор, когда она в интервью на одном из соревнований прочитала наизусть стих на японском, ещё подумалось: "Вот ведь какая умничка!" А её работоспособности можно не только позавидовать, но и взять пример.
+21
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Одного слова показалось мало. Решили отредачить свой как всегда в Жениных темах примитивный наброс
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Хорошо сказал, Женя выдающаяся спортсменка, достойный пример для подражания!
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Когда у меня был очень тяжёлый период в жизни, то именно Женя вдохновляла меня идти дальше и не сдаваться.
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Вы хоть понимаете, как смешно выглядит ваш комментарий?))
+14
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+9
Правильные слова!!! Женя достойный пример для подражания)яркая, позитивная, мудрая, трудолюбивая 😍
+21
-12
+9
Как-же радостно и приятно слышать о Жене такие слова от первых лиц государства!
+21
-12
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Внезапно)
Женя действительно пример для подражания. И не только как спортсменка.
+20
-12
+8
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Слова о Жене вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко гораздо важнее, весомее и объективнее, чем Маргариты Михайловны, неизвестной никому
+16
-9
+7
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Посмейтесь
+12
-5
+7
Ответ Lana Kazakova
Когда у меня был очень тяжёлый период в жизни, то именно Женя вдохновляла меня идти дальше и не сдаваться.
И у меня так было
+13
-6
+7
Ответ Елена Спирина
Наверное, нет. Эти слова были сказаны на Международной выставке- форуме " Россия". Хотя, кто его знает? Женя не всегда постит свои активности
Беру свои слова обратно, была Женя на форуме. Выложили фото РИА Новости
+10
-3
+7
Ответ Сашуля П
Хорошие слова. Интересно, Женя была на этом мероприятии?
Наверное, нет. Эти слова были сказаны на Международной выставке- форуме " Россия". Хотя, кто его знает? Женя не всегда постит свои активности
+12
-5
+7
Ответ lepestok
Комментарий скрыт
Получилось как раз так верно, что у кого то, как и всегда подгорает
+13
-6
+7
Ответ nina1212
«В конкуренции рождаются победители. Евгения как никто это знает" Знает, но фанаты под руководством Медведевой всю жизнь травили и не перестают травить ее главную конкурентку и ее главного тренера, которая и создала эту конкурентность в своей группе.
Да что ж вы тащите в статьи про Женю ее конкурентку? Здесь о ней ни слова не написано.
+13
-7
+6
Ответ Sveta Arhipova
На самом деле Евгения - отличный мотиватор. Слежу за ней с тех пор, когда она в интервью на одном из соревнований прочитала наизусть стих на японском, ещё подумалось: "Вот ведь какая умничка!" А её работоспособности можно не только позавидовать, но и взять пример.
тогда этот стишок - из Сейлор Мун «взорвал» японские соцсети😍
+6
0
+6
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
вы в кумиршу видимо не в состоянии вникнуть в простой смысл написанного)))
+7
-2
+5
Ответ nina1212
«В конкуренции рождаются победители. Евгения как никто это знает" Знает, но фанаты под руководством Медведевой всю жизнь травили и не перестают травить ее главную конкурентку и ее главного тренера, которая и создала эту конкурентность в своей группе.
бабушка Оля, вы из Перми?)))
+7
-2
+5
Ответ Елена Спирина
Беру свои слова обратно, была Женя на форуме. Выложили фото РИА Новости
А когда этот форум проходил?
+7
-2
+5
Ответ Светлана М
А когда этот форум проходил?
сам форум идёт уже долгое время, а церемония, на которой была Женя, сегодня
+5
0
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Ответ Елена Спирина
Беру свои слова обратно, была Женя на форуме. Выложили фото РИА Новости
Женя там такая красивая!
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+5
Да, Женя яркий пример. Яркой всегда была и остается такой, где бы она не появлялась, на льду или вне льда
+11
-6
+5
Вой на болотах от второго фандома пошел)) Сейчас будет новая серия про забытых и никому не нужных😁
+12
-7
+5
Ответ nina1212
«В конкуренции рождаются победители. Евгения как никто это знает" Знает, но фанаты под руководством Медведевой всю жизнь травили и не перестают травить ее главную конкурентку и ее главного тренера, которая и создала эту конкурентность в своей группе.
Это неправда
+13
-9
+4
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