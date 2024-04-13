Козловский рассказал, как зрительница не пускала его на лед на шоу в Барнауле: «Она, видимо, подумала, что я фанат, который пытается прорваться к Трусовой»

Дмитрий Козловский рассказал, как зрительница не пускала его на лед на шоу.

«Иногда бывает сложно найти место, куда сесть. Был интересный случай в Барнауле: начался номер, и там была группа детей, у которых была воспитательница, руководитель.

Она, видимо, не очень правильно вообще меня восприняла – подумала, что я какой-то фанат, который в плаще и шапке пытается прорваться ко льду, видимо, к Саше Трусовой. И она встала и не пускала меня! А у меня играет музыка, тренеры все смеются. Я пытаюсь прорваться, у меня тайминг, мне надо успеть выйти на лед.

Благо представитель службы безопасности резко вмешался в данную ситуацию и все же освободил мне дорогу. Без него, мне кажется, Саша ( ) катала бы номер в одиночестве! Инспектор Клузо не добрался бы до своей Розовой пантеры даже в обозримой перспективе», – сказал фигурист.