Козловский рассказал, как зрительница не пускала его на лед на шоу в Барнауле: «Она, видимо, подумала, что я фанат, который пытается прорваться к Трусовой»

Теги сборная России болельщики пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Дмитрий Козловский рассказал, как зрительница не пускала его на лед на шоу.

«Иногда бывает сложно найти место, куда сесть. Был интересный случай в Барнауле: начался номер, и там была группа детей, у которых была воспитательница, руководитель.

Она, видимо, не очень правильно вообще меня восприняла – подумала, что я какой-то фанат, который в плаще и шапке пытается прорваться ко льду, видимо, к Саше Трусовой. И она встала и не пускала меня! А у меня играет музыка, тренеры все смеются. Я пытаюсь прорваться, у меня тайминг, мне надо успеть выйти на лед.

Благо представитель службы безопасности резко вмешался в данную ситуацию и все же освободил мне дорогу. Без него, мне кажется, Саша (Бойкова) катала бы номер в одиночестве! Инспектор Клузо не добрался бы до своей Розовой пантеры даже в обозримой перспективе», – сказал фигурист.

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13 комментариев
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Ответ REA-13
Еще одно доказательство, что поклонницы Трусовой и Загитовой, как бы это помягче сказать, самые "увлеченные" :))
Причем тут Трусова, Загитова? Чья поклонница эта женщина, и вообще, поклонница ли кого либо из фигуристов, сие не известно. Дима всего лишь пошутил, что, она решила, что он какой то фанат и хочет прорваться, видимо, к Саше Трусовой. Не знаю, как по тексту, но в реале шутка действительно получилась смешной https://t.me/nevskayafigurka/8611
И из этого, сразу же глобальные выводы о поклонниках Трусовой и Загитовой....
+12
-6
+6
Еще одно доказательство, что поклонницы Трусовой и Загитовой, как бы это помягче сказать, самые "увлеченные" :))
+18
-13
+5
Уж что-что , а тут женщина зря беспокоилась. Спонсором выбегания на лет толстого парня с цветами год назад была рудковская. А на шоу ЭТ она вряд-ли вложится.
Да и трусова уже непопулярна.
+10
-6
+4
Ответ REA-13
Еще одно доказательство, что поклонницы Трусовой и Загитовой, как бы это помягче сказать, самые "увлеченные" :))
Не знаю, к чему эти выводы. Дима всего лишь вспомнил случай с выходом поклонника Саши на лёд в Самаре пару лет назад
+6
-4
+2
Ответ Даша Лавренова
Не знаю, к чему эти выводы. Дима всего лишь вспомнил случай с выходом поклонника Саши на лёд в Самаре пару лет назад
Не пару лет назад, в прошлом сезоне
+2
-1
+1
:)
+2
-2
0
Ответ Грязный лютик
Уж что-что , а тут женщина зря беспокоилась. Спонсором выбегания на лет толстого парня с цветами год назад была рудковская. А на шоу ЭТ она вряд-ли вложится. Да и трусова уже непопулярна.
Зачем блинчику спонсоры? Он сам по себе.
Если Трусова не популярна, зачем ты тут так активно пишешь о ней, раздражает, что это не так?
+3
-3
0
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