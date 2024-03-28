Татьяна Тарасова: «Не разделяю точку зрения Винер. Буду поддерживать спортсменов, которые захотят выступить на Олимпиаде»

Теги Татьяна Тарасова Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что поддержит россиян, которые поедут на Олимпиаду.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что те, кто поедут на Олимпиаду в Париже в составе нейтральной команды, будут выступать за «команду бомжей».

«Я не разделяю точку зрения Ирины Александровны. Хотя чаще всего во всем с ней согласна и очень уважаю ее и люблю.

Но я считаю, что ничего не надо запрещать. Те, кто чувствуют в себе силу выиграть в этой тяжелой ситуации, пусть едут.

Конечно, просто участие – это смешно. За себя могу сказать, что я буду поддерживать спортсменов, которые захотят выступить на Олимпийских играх.

Думаю, многие в нашей стране будут болеть и восхищаться, если наши в такой ситуации будут выигрывать», – сказала заслуженный тренер СССР. 

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

21 комментарий
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Что воздух сотрясать, когда в отборах не дали участвовать. Листунова и Мельникова не поедут при всем желании.
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Ответ Туц
Вот Винер молодец, с четкой позицией. А ТАТ по жизни постоянно переобувается.
Разве Тарасова когда-то говорила, что против выступления сборной без флага и гимна?
А в чем "четкая позиция " у Винер? Последняя летняя олимпиада прошла без флага и гимна, на которой еще ор вселенского масштаба стоял по поводу второго места Авериной. Ну, так там не было ни флага , ни гимна. И ничего ...поехали художественницы, выступили и проорались во всю глотку.
PS а Тарасова -то как раз всегда за спортсменов и их участие в международных соревнованиях.
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А в следующем интервью ТАТ скажет, что те, кто поедут на ОИ, станут предателями родины. У неё такой, качельный подход к данному вопросу, двухстульный. )
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Не нравится часто её комментарии, на здесь уважением, наконец здравая точка зрения 👍
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ТАТ вы уж как-то определитесь, а то у вас то так, то так.
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Приспособленку тарасову ввели в зал славы пиндосы. Жука не ввели...
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У Винер не точка зрения, а сплошное враньё и пропаган донство. Например, сегодня Винер ляпнула, что российских болельщиков не пустят на стадион.
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Вот только спортсмены, как и актеры, без зрителей и болельщиков- никто! Для кого они собрались выступать??? Стране не до них, иностранцам не сдались, поддерживать их некому. В общем, станут изгоями для всех. А, главное, в бескорыстии и альтруизме наших спортсменов сложно заподозрить. Кто по их мнению должен платить им призовые, олимпийские стипендии и проч??? Страна и налогоплательщики, на чье мнение им плевать?
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Вот она говорит, что ехать надо, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть г.. измазанным, а так и будет.
Всех проехавших, там будут поливать г..
Я вообще не понимаю как мы сдесь всё это будет воспринимать, кем мы будем воспринимать уехавших?
И это сейчас, о летней Олимпиаде.
Зимняя через два года и я не представляю, чтобы ещё через два года противостояния кто-то о ней заикнулся.
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3 олимпиады уже без флага и гимна выступали и ничего, а тут спохватились. Надо было или сразу сказать, что все сплошь идейные и никуда не поедут, либо не переобуваться в воздухе. По мне — так пусть едут все, у кого есть возможность.
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Ответ Роман Волков
Вот она говорит, что ехать надо, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть г.. измазанным, а так и будет. Всех проехавших, там будут поливать г.. Я вообще не понимаю как мы сдесь всё это будет воспринимать, кем мы будем воспринимать уехавших? И это сейчас, о летней Олимпиаде. Зимняя через два года и я не представляю, чтобы ещё через два года противостояния кто-то о ней заикнулся.
Всех поехавших поливать г.. будут тут, а не там.
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Роднина скажет, что надо ехать - Тарасова будет против
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Ответ Железная Леди
Сегодня встала с правильной ноги. Здоровья .
А минусовщики совсем больные. Ну значит заслужили.
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Ответ Viks
А кто не дал?
См. тэг Валентина Родионенко
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Ответ Роман Волков
Вот она говорит, что ехать надо, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть г.. измазанным, а так и будет. Всех проехавших, там будут поливать г.. Я вообще не понимаю как мы сдесь всё это будет воспринимать, кем мы будем воспринимать уехавших? И это сейчас, о летней Олимпиаде. Зимняя через два года и я не представляю, чтобы ещё через два года противостояния кто-то о ней заикнулся.
С окончания предыдущей Олимпиады это же говорю и пишу.
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