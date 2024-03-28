Татьяна Тарасова: «Не разделяю точку зрения Винер. Буду поддерживать спортсменов, которые захотят выступить на Олимпиаде»
Татьяна Тарасова заявила, что поддержит россиян, которые поедут на Олимпиаду.
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что те, кто поедут на Олимпиаду в Париже в составе нейтральной команды, будут выступать за «команду бомжей».
«Я не разделяю точку зрения Ирины Александровны. Хотя чаще всего во всем с ней согласна и очень уважаю ее и люблю.
Но я считаю, что ничего не надо запрещать. Те, кто чувствуют в себе силу выиграть в этой тяжелой ситуации, пусть едут.
Конечно, просто участие – это смешно. За себя могу сказать, что я буду поддерживать спортсменов, которые захотят выступить на Олимпийских играх.
Думаю, многие в нашей стране будут болеть и восхищаться, если наши в такой ситуации будут выигрывать», – сказала заслуженный тренер СССР.
«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024
А в чем "четкая позиция " у Винер? Последняя летняя олимпиада прошла без флага и гимна, на которой еще ор вселенского масштаба стоял по поводу второго места Авериной. Ну, так там не было ни флага , ни гимна. И ничего ...поехали художественницы, выступили и проорались во всю глотку.
PS а Тарасова -то как раз всегда за спортсменов и их участие в международных соревнованиях.
Всех проехавших, там будут поливать г..
Я вообще не понимаю как мы сдесь всё это будет воспринимать, кем мы будем воспринимать уехавших?
И это сейчас, о летней Олимпиаде.
Зимняя через два года и я не представляю, чтобы ещё через два года противостояния кто-то о ней заикнулся.