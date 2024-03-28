«Здоровья крепкого и гладкого лишь льда». Команда Тутберидзе поздравила Анну Щербакову с днем рождения

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Фигурное катание

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила Анну Щербакову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022, чемпионке мира 2021 года исполнилось 20 лет. 

«Мы с днем рождения сердечно поздравляем!

Желаем, Аня, тебе радости всегда!

Пусть вдохновенье твое сердце согревает!

Здоровья крепкого и гладкого лишь льда!» – говорится в поздравлении в соцсетях команды Тутберидзе. 

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43 комментария
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С Днём рождения, Анна Олимпийская! С 20-летием, прекрасная! Пусть у тебя всегда всё будет хорошо! 🥳🥂🍾

Из поздравления от Минспорта России:

«Анечка Щербакова – изумительная и неповторимая фигуристка со светлой душой и силой духа!❤️

🎂🇷🇺 Поздравляем тебя с юбилеем, гордимся всей страной!»
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На Главную сегодня можно бы и Аню. О ней есть что написать, да и мы полюбуемся.
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Прекрасную ОЧ, трехкратную ЧР, вицеЧЕ, умницу и красавицу Анну Щербакову с Днем Рождения! Счастья, здоровья, удачи во всем всегда и везде!
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Присоединяюсь! С днем рождения красотку Аню, творческих успехов, любви, здоровья, благополучия, пусть все цели Ани реализуются!
20 лет - прекрасный возраст, Аня уже такая взрослая, быстро время конечно прошло, помню ее ещё малышкой-юниоркой)
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Поздравляю Олимпийскую Чемпионку и утонченную красотку Аню Щербакову с днём рождения!!! Всех благ!
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Дорогая Анюта!
От всей души хочется поздравить тебя с Днем рождения! С такой прекрасной датой — 20 лет!
Желаю крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, благополучия, добра и любви!
Пусть каждый день у тебя будут поводы для улыбок и отличное настроение! Пусть сбываются все мечты!
Спасибо за те яркие, положительные эмоции, которые ты даришь своим чудесным катанием нам, твоим болельщикам!
Расцветай с весной и будь очень счастлива, любимая Чемпионка!
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Сегодня Ане исполнилось 20 лет!
Первый такой более-менее взрослый юбилей.
Хрустальная Принцесса всегда сражалась с сильнейшими, и сильнейших и обыгрывала, что не помешало ей сохранить очень доброе и чуткое сердце.
Девушка с бездной личного обаяния
Умна, в меру скромна, выросшая в невероятно красивую девушку.
Присоединяюсь ко многочисленным поздравлениям и желаю Анюте всего самого наилучшего.
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Аня, с юбилеем!
Было очень интересно проходить с тобой олимпийский цикл с 2018 по 2022 годы )
Были и радость, и грусть, и переживания.
Но радости - больше всего ) И гордость.
И, не побоюсь этого слова, счастье )
Спасибо, что дарила столько эмоций. И даришь до сих пор, даже вне соревнований.
Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!
Счастья, любимых и любящих людей рядом, успехов во всех начинаниях.
С днем рождения, Чемпионка!
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Поздравим и мы нашу скромную героиню, которая просто делала свое дело так хорошо, как могла, никогда не обвиняя никого вокруг ни в чём, не бегая в поисках лучшего, а просто работала над собой и шла к своим целям. С Днём!
+19
-2
+17
Поздравляю, Принцессу Льда - Анну Щербакову! Желаю реализовать себя вне льда! Здоровья, счастья и любви!
+19
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+17
Как же быстро растут дети). Ане 20! Не верится.
Присоединяюсь к поздравлениям, и желаю Ане всего самого хорошего, крепкого здоровья и большого счастья!
+19
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+16
С днем рождения Анна здоровья, , всех благ⛸️
+18
-2
+16
Присоединяюсь, с Днём Рождения, Чемпионка!
+17
-3
+14
Присоединяемся к поздравлению команды. Анюте счастья и крепкого здоровья, наша прекрасная Чемпионка.
+19
-5
+14
Присоединяюсь к поздравлениям. Аню с Днём рождения ! Прекрасная и красивая цифра, вся счастливая и радостная жизнь у тебя впереди. Успеха и удачи во всём !
+15
-1
+14
Присоединяюсь к поздравлению! Аню с 20-летним Юбилеем! Здоровья, счастья и удачи!
+16
-3
+13
Прекрасную Олимпийскую чемпионку с юбилеем! Анечка, будь всегда счастливой, пусть твоя жизнь вне спорта будет такой-же успешной и насыщенной.
+14
-1
+13
Дорогая Анечка!!! С днём рождения тебя!!! Здоровья, и ещё раз здоровья, восстанавливайся побыстрей, и радуй нас своим катанием. Счастья, всех благ тебе наша Чемпионка!!!
+14
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+12
С юбилеем, Чемпионка! Присоединяюсь ко всем самым наилучшим пожеланиям, которые прозвучат в этот день!
+12
-1
+11
С днем рождения чудесную любимую Анечку, неповторимую и прекрасную!
+12
-1
+11
С новыми победами, Анна, во всех сферах жизни!
+13
-2
+11
С днём рождения наша любимая чемпионка!
+14
-3
+11
Исключительную красавицу и Великую чемпионку поздравляю с Днем Рождения! ))
Анюта, будь счастливой!!!
Все остальное мелочи по сравнению с мировой революцией...)
+12
-2
+10
Ответ garovatat
Прекрасную ОЧ, трехкратную ЧР, вицеЧЕ, умницу и красавицу Анну Щербакову с Днем Рождения! Счастья, здоровья, удачи во всем всегда и везде!
поправлю вас: уже можно писать ЧЕ без приставки "вице")
+14
-4
+10
С Днем рождения, Анечка! Хочется тебе пожелать добиться в твоей неспортивной жизни таких же успехов, как и в спорте. И я уверен, что ты этого добьешься с твоим серьезным отношением ко всему, что ты делаешь. Ты подарила нам, своим болельщикам, столько радости, столько эмоций, переживаний, гордости, что ты достойно представляла нашу страну на всех соревнованиях. Я по тебе буду очень сильно скучать
+11
-1
+10
Анечка! Оставайся такой же нежной, красивой, очаровательной, словно распустившийся цветок! Здоровья, успехов, любви! С Днём рождения!
+8
0
+8
Поздравления Ане! Вот не зря Этери охарактеризовала :"Ею движет любовь!" Фигурное катание сполна отплатило Ане за любовь к нему титулами, не побоюсь этого слова - шедевральными перформансами, искренним восхищением ценителей ФК и поддержкой, любовью и преданностью болельщиков. На наших глазах тоненькая девчушка прошла трансформацию от Хрустальной Феечки до Чемпионки со стальным характером, Королевы (Марго) Олимпиады и настоящей юной леди, наконец, просто умницы и красавицы! Благодарность судьбе, что посчастливилось стать свидетелем спортивного и начала жизненного пути великолепной Анны!
Здоровья, успехов и счастья Анечке!
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Анечку с Днем рождения! Скорейшего восстановления после операции, здоровья! Счастья и всех благ!
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Присоединяюсь к поздравлениям ТШТ! Анечка! Ты Супер! Ты красавица и очаровательная леди ФК!
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Анюта, С Днём рождения! Всех благ и здоровья!
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