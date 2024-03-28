«Здоровья крепкого и гладкого лишь льда». Команда Тутберидзе поздравила Анну Щербакову с днем рождения
Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила Анну Щербакову с днем рождения.
Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022, чемпионке мира 2021 года исполнилось 20 лет.
«Мы с днем рождения сердечно поздравляем!
Желаем, Аня, тебе радости всегда!
Пусть вдохновенье твое сердце согревает!
Здоровья крепкого и гладкого лишь льда!» – говорится в поздравлении в соцсетях команды Тутберидзе.
Из поздравления от Минспорта России:
«Анечка Щербакова – изумительная и неповторимая фигуристка со светлой душой и силой духа!❤️
🎂🇷🇺 Поздравляем тебя с юбилеем, гордимся всей страной!»
20 лет - прекрасный возраст, Аня уже такая взрослая, быстро время конечно прошло, помню ее ещё малышкой-юниоркой)
От всей души хочется поздравить тебя с Днем рождения! С такой прекрасной датой — 20 лет!
Желаю крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, благополучия, добра и любви!
Пусть каждый день у тебя будут поводы для улыбок и отличное настроение! Пусть сбываются все мечты!
Спасибо за те яркие, положительные эмоции, которые ты даришь своим чудесным катанием нам, твоим болельщикам!
Расцветай с весной и будь очень счастлива, любимая Чемпионка!
Первый такой более-менее взрослый юбилей.
Хрустальная Принцесса всегда сражалась с сильнейшими, и сильнейших и обыгрывала, что не помешало ей сохранить очень доброе и чуткое сердце.
Девушка с бездной личного обаяния
Умна, в меру скромна, выросшая в невероятно красивую девушку.
Присоединяюсь ко многочисленным поздравлениям и желаю Анюте всего самого наилучшего.
Было очень интересно проходить с тобой олимпийский цикл с 2018 по 2022 годы )
Были и радость, и грусть, и переживания.
Но радости - больше всего ) И гордость.
И, не побоюсь этого слова, счастье )
Спасибо, что дарила столько эмоций. И даришь до сих пор, даже вне соревнований.
Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!
Счастья, любимых и любящих людей рядом, успехов во всех начинаниях.
С днем рождения, Чемпионка!
Присоединяюсь к поздравлениям, и желаю Ане всего самого хорошего, крепкого здоровья и большого счастья!
Анюта, будь счастливой!!!
Все остальное мелочи по сравнению с мировой революцией...)
Здоровья, успехов и счастья Анечке!