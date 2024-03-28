«Здоровья крепкого и гладкого лишь льда». Команда Тутберидзе поздравила Анну Щербакову с днем рождения

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила Анну Щербакову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022, чемпионке мира 2021 года исполнилось 20 лет.

«Мы с днем рождения сердечно поздравляем!

Желаем, Аня, тебе радости всегда!

Пусть вдохновенье твое сердце согревает!

Здоровья крепкого и гладкого лишь льда!» – говорится в поздравлении в соцсетях команды Тутберидзе.