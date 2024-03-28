Щербакова на вопрос, в какой сфере видит себя через три года: «Ответа на него пока еще нет. Я не сижу на месте и развиваюсь во многих сферах»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова ответила на вопрос, в какой сфере видит себя через три года.

– В какой сфере видите себя через три года?

– Это до сих пор один из самых сложных и волнующих меня вопросов, потому что после Олимпийских игр почти сразу на любом интервью вопрос: «А что дальше, какая другая сфера?» С этим вопросом сталкиваешься постоянно, а ответа на него пока еще нет.

Сейчас я не сижу на месте и развиваюсь во многих разных сферах. И я продолжаю выступать в различных шоу. Это постоянные тренировки и выступления, привычные мне. Плюс у меня у меня был опыт работы ведущей, — сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».

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34 комментария
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С Днём Рождения, Анечка! И главное здоровья!
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Всегда хотелось для нее чего-то более серьезного, чем просто около спорт и около шоу-биз. Потому как девушка развитая, умная и необычайно работоспособная. Родители конечно молодцы, как говорится, не спортом единым...Ну а дальше уже как сложится, где будет комфортнее, где есть уверенность в своих силах. Думаю все получится у Ани в жизни, главное чтобы здоровье не подводило и сохранялся тот позитив к которому все привыкли. Удачи и успехов.
+28
-12
+16
Ответ RusVector
Для вашего уровня и уровня других фигуристок, может быть и грамотная речь, но для уровня обычных старшеклассников, кто учится на 4-5, и тем более для студентов-гумманитариев, все-таки слабоватая у нее речь!
Студенты гуМанитарии, как минимум, пишут без грамматических ошибок.
+18
-6
+12
Конечно, решать только самой Ане и ее семье. И странно не выступать в шоу, когда приглашают. Но мне ближе вариант, когда спортсмен, заканчивая с большим спортом, получает достойную профессию в другой сфере, занимается образованием. И я не про тренерство.
+16
-4
+12
Мне, как Аниной поклоннице, хочется видеть ее везде. И в спорте, и в шоу, и в медийной сфере, и в тренерстве, и в чем то серьёзном. Она везде сможет быть на высоте!
Но главное это быть здоровым и счастливым человеком.
+18
-12
+6
"Сейчас я не сижу на месте и развиваюсь во многих разных сферах" - Негодяйка! А так разве можно?
Да других фигуристок за такое критикуют нещадно, тысячи фанатов футбола и хоккея, обзывая последними словами, говорят мол занимайся своим делом, а больше никуда не лезь - низзя! "Не будь второй Бузовой!" "И чтец и жнец и на дуде игрец!!!", "Ко-ко-ко кринж, кринж!!!!"
+24
-18
+6
И не надо лукавить. В телевизор она хочет и папа видит ее там.
+21
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+5
Ответ Михон Мясной
В женское фигурное катание отбирают с детства из воспитанниц спецшкол? Какую ни послушаешь - каждая где-то "развивается". Словарный запас на уровне Эллочки-людоедки. Мужчины у нас в России правильно делают, что не заводят с фигуристками отношения и тем более - замуж их не берут. Разве что такие же жертвы льда)
Эллочка-людоедка к Ане ну вот совсем никак не относится. Для спортсменки, в плане развития, там очень все хорошо. В ее случае скорее продолжать свое развитие, чем развиваться. Развиваются дети, или кто школу видел только на выпускном, а школьную программу во сне.
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Ответ RusVector
Аня на тренера учится, ну какой дипломат? На дипломата нужно в МГИМО 5 лет учиться, несколько языков знать! А у нее и с русским проблемы, вроде бы смысл понятен, что хочет сказать, но словарного запаса не хватает, иногда местами очень странно ее речь звучит ...
Это вы Аню с другой фигуристкой перепутали. У Щербаковой грамотная, образная речь. И да, в отличие от других наших фигуристок, она спокойно говорит на английском.
+28
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+4
Ответ Sat397
"Сейчас я не сижу на месте и развиваюсь во многих разных сферах" - Негодяйка! А так разве можно? Да других фигуристок за такое критикуют нещадно, тысячи фанатов футбола и хоккея, обзывая последними словами, говорят мол занимайся своим делом, а больше никуда не лезь - низзя! "Не будь второй Бузовой!" "И чтец и жнец и на дуде игрец!!!", "Ко-ко-ко кринж, кринж!!!!"
Есть такое, к сожалению. Почему-то спортсменам как бы заказано что-ли заниматься чем-то другим. Интересно, почему. Пусть пробуют, ищут, пытаются себя реализовать, они такие же люди как все.
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+4
Ответ Irina Kuznetsova
Конечно, решать только самой Ане и ее семье. И странно не выступать в шоу, когда приглашают. Но мне ближе вариант, когда спортсмен, заканчивая с большим спортом, получает достойную профессию в другой сфере, занимается образованием. И я не про тренерство.
Ну так это же вам ближе, а не Анне. Как раз нет ничего удивительного в том, что она получает образование в той сфере, которую любит с детства.
+8
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Сегодня Анечке исполнилось 20 лет! С днём рождения, Красавица! Вся жизнь впереди, кем стать она сама разберётся, а мы её поддержим! В добрый путь и час!
+16
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+3
Ответ Olga.t
Студенты гуМанитарии, как минимум, пишут без грамматических ошибок.
У меня их вагон и еще тележка, я не о себе говорю ...
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-5
+3
Ответ RusVector
Аня на тренера учится, ну какой дипломат? На дипломата нужно в МГИМО 5 лет учиться, несколько языков знать! А у нее и с русским проблемы, вроде бы смысл понятен, что хочет сказать, но словарного запаса не хватает, иногда местами очень странно ее речь звучит ...
Аня - одна из немногих спортсменов , у кого грамотная речь, и на английском она говорит хорошо, по крайней мере на пресс-конференциях, однажды даже как то переводила Саше Трусовой. О её хорошем уровне английского даже иностранные корреспонденты высказывались. Конечно это не про карьеру дипломата, но, думаю, не потеряется в жизни. Образование у неё неплохое, родители вложились в неё серьезно,
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+3
Ответ Howard Norfolk
Это вы Аню с другой фигуристкой перепутали. У Щербаковой грамотная, образная речь. И да, в отличие от других наших фигуристок, она спокойно говорит на английском.
Для вашего уровня и уровня других фигуристок, может быть и грамотная речь, но для уровня обычных старшеклассников, кто учится на 4-5, и тем более для студентов-гумманитариев, все-таки слабоватая у нее речь!
+24
-22
+2
Ответ Александр Скворцов
Сегодня Анечке исполнилось 20 лет! С днём рождения, Красавица! Вся жизнь впереди, кем стать она сама разберётся, а мы её поддержим! В добрый путь и час!
Присоединяюсь. Она к 20 уже многого достигла. Пусть будет такой же целеустремленной и дальше.
+11
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+1
Ответ Ритт
Мне, как Аниной поклоннице, хочется видеть ее везде. И в спорте, и в шоу, и в медийной сфере, и в тренерстве, и в чем то серьёзном. Она везде сможет быть на высоте! Но главное это быть здоровым и счастливым человеком.
А бы оченььхотела увидеть Анну когда-нибудь за тренерским бортиком. При ее опыте и уме из нее должен получиться очень хороший тренер.
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Ответ Sonyas
А бы оченььхотела увидеть Анну когда-нибудь за тренерским бортиком. При ее опыте и уме из нее должен получиться очень хороший тренер.
Что такое - тренерский бортик ?
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Ответ Vasily Ivanov
Развиваюсь во многих сферах ....как альвеококк ?
🤯🤡
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