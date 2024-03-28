Щербакова на вопрос, в какой сфере видит себя через три года: «Ответа на него пока еще нет. Я не сижу на месте и развиваюсь во многих сферах»

Анна Щербакова ответила на вопрос, в какой сфере видит себя через три года.

– В какой сфере видите себя через три года?

– Это до сих пор один из самых сложных и волнующих меня вопросов, потому что после Олимпийских игр почти сразу на любом интервью вопрос: «А что дальше, какая другая сфера?» С этим вопросом сталкиваешься постоянно, а ответа на него пока еще нет.

Сейчас я не сижу на месте и развиваюсь во многих разных сферах. И я продолжаю выступать в различных шоу. Это постоянные тренировки и выступления, привычные мне. Плюс у меня у меня был опыт работы ведущей, — сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».