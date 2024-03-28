Щербакова на вопрос, в какой сфере видит себя через три года: «Ответа на него пока еще нет. Я не сижу на месте и развиваюсь во многих сферах»
Анна Щербакова ответила на вопрос, в какой сфере видит себя через три года.
– В какой сфере видите себя через три года?
– Это до сих пор один из самых сложных и волнующих меня вопросов, потому что после Олимпийских игр почти сразу на любом интервью вопрос: «А что дальше, какая другая сфера?» С этим вопросом сталкиваешься постоянно, а ответа на него пока еще нет.
Сейчас я не сижу на месте и развиваюсь во многих разных сферах. И я продолжаю выступать в различных шоу. Это постоянные тренировки и выступления, привычные мне. Плюс у меня у меня был опыт работы ведущей, — сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».
Но главное это быть здоровым и счастливым человеком.
Да других фигуристок за такое критикуют нещадно, тысячи фанатов футбола и хоккея, обзывая последними словами, говорят мол занимайся своим делом, а больше никуда не лезь - низзя! "Не будь второй Бузовой!" "И чтец и жнец и на дуде игрец!!!", "Ко-ко-ко кринж, кринж!!!!"