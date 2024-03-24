Каори Сакамото работает над четверным риттбергером: «Хочу быть готова к возвращению российских девочек»
Каори Сакамото рассказала, что работает над четверным риттбергером.
Об этом с чемпионата мира по фигурному катанию передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.
На турнире в Монреале японская фигуристка завоевала третье золото ЧМ подряд.
«Мы действительно работали над этим прыжком этой зимой, но перед турниром ISU Challenger в Тилбурге в феврале сделали перерыв, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.
У меня нет конкретного графика подготовки, я работаю над прыжком в те дни, когда чувствую в себе силы зайти на него. Я не ставлю себе громких целей, скорее, говорю себе: «А что, если попробовать сегодня скрутить на один оборот больше?»
Я хочу быть готова к тому моменту, когда на соревнования вернутся российские девочки, потому что моего сегодняшнего технического арсенала недостаточно для победы, если я буду соревноваться с ними», – сказала Сакамото.
Сакамото забирает все золото (без России): три ЧМ подряд – теперь Каори среди легенд
Так что никакого квада у нее не будет.
Но, конечно, надо отдать ей должное: она достойная фигуристка
мало ли что все утверждают... вон, Валиева, совсем не маленькая последние годы, и тем не менее, как минимум, на тренировках квады исполняла...