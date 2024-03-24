Каори Сакамото работает над четверным риттбергером: «Хочу быть готова к возвращению российских девочек»

Каори Сакамото рассказала, что работает над четверным риттбергером.

Об этом с чемпионата мира по фигурному катанию передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.

На турнире в Монреале японская фигуристка завоевала третье золото ЧМ подряд.

«Мы действительно работали над этим прыжком этой зимой, но перед турниром в Тилбурге в феврале сделали перерыв, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.

У меня нет конкретного графика подготовки, я работаю над прыжком в те дни, когда чувствую в себе силы зайти на него. Я не ставлю себе громких целей, скорее, говорю себе: «А что, если попробовать сегодня скрутить на один оборот больше?»

Я хочу быть готова к тому моменту, когда на соревнования вернутся российские девочки, потому что моего сегодняшнего технического арсенала недостаточно для победы, если я буду соревноваться с ними», – сказала Сакамото.

Сакамото забирает все золото (без России): три ЧМ подряд – теперь Каори среди легенд