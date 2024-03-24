Каори Сакамото работает над четверным риттбергером: «Хочу быть готова к возвращению российских девочек»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Каори Сакамото рассказала, что работает над четверным риттбергером.

Об этом с чемпионата мира по фигурному катанию передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.

На турнире в Монреале японская фигуристка завоевала третье золото ЧМ подряд.

«Мы действительно работали над этим прыжком этой зимой, но перед турниром ISU Challenger в Тилбурге в феврале сделали перерыв, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.

У меня нет конкретного графика подготовки, я работаю над прыжком в те дни, когда чувствую в себе силы зайти на него. Я не ставлю себе громких целей, скорее, говорю себе: «А что, если попробовать сегодня скрутить на один оборот больше?»

Я хочу быть готова к тому моменту, когда на соревнования вернутся российские девочки, потому что моего сегодняшнего технического арсенала недостаточно для победы, если я буду соревноваться с ними», – сказала Сакамото.

Сакамото забирает все золото (без России): три ЧМ подряд – теперь Каори среди легенд

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28 комментариев
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Каори вызывает симпатии своими комментариями - умная девочка, в отличие от луноликой... Но по телосложению квад ей не под силу. У нее неплохой аксель, почему над тройным не работают, интересно
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Совесть, благородство и достоинство Каори Сакамото.
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На редкость приятная спортсменка. Уважительно относится к соперникам - чтобы не думала о происходящем в мире , она не выпячивает свое мнение , спокойно тренируется , пытается стать лучше, сильнее. Очень достойное поведение , на мой взгляд.
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Каори вызывает уважение и симпатию. Удачи!
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Она пару лет назад упорно билась над 4Т, он ей категорически не дался.
Так что никакого квада у нее не будет.
Но, конечно, надо отдать ей должное: она достойная фигуристка
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Какая же ты прелесть, Каори. Но лучше побереги здоровье, российские девочки вернутся не скоро. Но за такие слова - спасибо.
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Ответ lepestok
Каори вызывает симпатии своими комментариями - умная девочка, в отличие от луноликой... Но по телосложению квад ей не под силу. У нее неплохой аксель, почему над тройным не работают, интересно
извините, а сколько вы квадисток подготовили, чтобы "разбираться" в "подходящем телосложении"???....
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Каори - прекрасная девушка: вежливая, умная, воспитанная. Не устаю восхищаться её классической японской внешностью - как со старинной японской гравюры. Очень выгодно её отличает от корейских девчонок со сделанными глазами
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Ответ Александр
извините, а сколько вы квадисток подготовили, чтобы "разбираться" в "подходящем телосложении"???....
Потому что если судить по известным квадисткам, для квада нужен скорее низкий вес и внешняя анорексичность, а такие крепко сбитые мышечные девочки лучше прыгают аксель. Чисто наблюдения
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Очень импонирует разумность Каори, её тактичность и уважительное отношение к соперникам. Заслуживает уважения её стремление развиваться, совершенствоваться, учить новые элементы. Каори поставила себе практически невыполнимую в её возрасте цель. Но... не попробуешь - не узнаешь. Каори удачи и будь осторожна!
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Ответ Den3Lo
Работает она))). Если только только в фантазиях и от такого стресса руки сами тянуться к холодильнику . Конечно же сначала нужно худеть.
Она заметно подсушилась к этому ЧМ
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Ответ Александр
извините, а сколько вы квадисток подготовили, чтобы "разбираться" в "подходящем телосложении"???....
так здесь же все утверждают, что наши девочки потеряют квады, как только наберут чуть-чуть вес))) а Каори не маленькая и не субтильная девушка) Она в принципе часто недокручивает. Ну какие квады??
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Каори просто ангел на фоне остальных иностранных спортсменов... И её вера в то что наши вернуться скоро (что маловероятно) заслуживает уважения!
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Не верю, что Каори когда-нибудь прыгнет квад.
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эта другая лига
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ух ты, Каори, а заявочка то не хилая... на ритт любой квад "повесить" можно...
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Скорее у Лизы увидим квад.
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Ну при всём уважении,ну какой там 4 loop?
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Ответ Raphanus
Потому что если судить по известным квадисткам, для квада нужен скорее низкий вес и внешняя анорексичность, а такие крепко сбитые мышечные девочки лучше прыгают аксель. Чисто наблюдения
Бонали, значит, не видели и не слышали о ней...
+1
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0
Ответ lepestok
так здесь же все утверждают, что наши девочки потеряют квады, как только наберут чуть-чуть вес))) а Каори не маленькая и не субтильная девушка) Она в принципе часто недокручивает. Ну какие квады??
они "не маленькие" только в сравнении друг с другом выглядят.... а в реальности они все миниатюрные...
мало ли что все утверждают... вон, Валиева, совсем не маленькая последние годы, и тем не менее, как минимум, на тренировках квады исполняла...
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Ответ Александр
они "не маленькие" только в сравнении друг с другом выглядят.... а в реальности они все миниатюрные... мало ли что все утверждают... вон, Валиева, совсем не маленькая последние годы, и тем не менее, как минимум, на тренировках квады исполняла...
Валиева - редкий талант, которая прыгала 3 разных ультра си. Каори - обычная фигуристка
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Ответ Мария Тихонова
Она заметно подсушилась к этому ЧМ
Японцы что ли минусят )). Ну какой ей четверной ? смеетесь, что ли ?. Тем более рит. Не скрутит она четверной ни за что и даже на полу, а если и учить, то триксель, да и то уже поздно.
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Ответ asusp527
Скорее у Лизы увидим квад.
Квад от Лизы уже видели, правда только на тренировке.
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