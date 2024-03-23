Каори Сакамото: «Смогу ли выигрывать и дальше, если вернутся русские? Я должна буду кататься на порядок лучше»

Каори Сакамото высказалась о своих победах без российских фигуристок.

Сегодня в Монреале японка выиграла третий чемпионат мира подряд.

«Верю ли я, что смогу выигрывать и дальше, если вернутся русские фигуристки?

Конечно, я хотела бы продолжать побеждать, это ведь естественно, но я отлично понимаю, что не могу быть на вершине вечно. Значит, я должна буду сделать все, что от меня зависит, и да – я должна буду кататься на порядок лучше.

У меня теперь три золотых медали чемпионата мира, но у каждой своя история. Первую я выиграла всего через месяц после Олимпийских игр в Пекине, я была не в лучшем моральном состоянии – наверное, это можно назвать выгоранием. За этот месяц между Играми и чемпионатом мира произошло много событий, поэтому я сказала себе, что обязана выиграть и не упустить этот шанс. Да, я чувствовала большое давление, но сделала все, что от меня зависело.

Следующий сезон был совсем другим. Первую половину я провела не очень хорошо, но чем ближе был чемпионат мира, тем больше я хотела защитить свой титул. Эти эмоции мне очень мешали, если честно. Я допустила тогда глупую ошибку, которая не давала мне покоя очень долго. Так что та победа далась мне очень непросто.

У сегодняшней победы был вообще новый сценарий – мне пришлось отыгрываться с четвертого места. Я рада, что прошла через это – и буду еще больше ценить этот опыт. Я очень, очень счастлива», – сказала в беседе с корреспондентом Sports Майей Багрянцевой.