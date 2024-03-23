Каори Сакамото: «Смогу ли выигрывать и дальше, если вернутся русские? Я должна буду кататься на порядок лучше»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Каори Сакамото высказалась о своих победах без российских фигуристок.

Сегодня в Монреале японка выиграла третий чемпионат мира подряд.

«Верю ли я, что смогу выигрывать и дальше, если вернутся русские фигуристки?

Конечно, я хотела бы продолжать побеждать, это ведь естественно, но я отлично понимаю, что не могу быть на вершине вечно. Значит, я должна буду сделать все, что от меня зависит, и да – я должна буду кататься на порядок лучше.

У меня теперь три золотых медали чемпионата мира, но у каждой своя история. Первую я выиграла всего через месяц после Олимпийских игр в Пекине, я была не в лучшем моральном состоянии – наверное, это можно назвать выгоранием. За этот месяц между Играми и чемпионатом мира произошло много событий, поэтому я сказала себе, что обязана выиграть и не упустить этот шанс. Да, я чувствовала большое давление, но сделала все, что от меня зависело.

Следующий сезон был совсем другим. Первую половину я провела не очень хорошо, но чем ближе был чемпионат мира, тем больше я хотела защитить свой титул. Эти эмоции мне очень мешали, если честно. Я допустила тогда глупую ошибку, которая не давала мне покоя очень долго. Так что та победа далась мне очень непросто.

У сегодняшней победы был вообще новый сценарий – мне пришлось отыгрываться с четвертого места. Я рада, что прошла через это – и буду еще больше ценить этот опыт. Я очень, очень счастлива», – сказала Сакамото в беседе с корреспондентом Sports Майей Багрянцевой.

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8 комментариев
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Ответ Inna Iyhmina
Комментарий удален пользователем
На ее победу в соревновании с русскими.
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Даже, если Каори будет кататься на порядок лучше, ещё и судьям надо будет так на два порядка грибовать, чтобы наших девчат обыграть.
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Ответ Inna Iyhmina
Комментарий удален пользователем
Российские фигуристки, если вернутся конечно придётся потеснится.
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Ответ Agent Smith
Ноль шансов. Объективно.
Комментарий удален пользователем
Ответ Мороженко
Посмотрим как будут оценивать Соню Самоделкину. Так что если не все, то одна спортсменка из Казахстана должна скоро выйти
Самоделкиной для начала нужно найти тренерский штаб.
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Ответ Саня Наз
Самоделкиной для начала нужно найти тренерский штаб.
Вы не в курсе, что она его нашла? После того, как Соколовская её выгнала
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